Az egerszegi klub elnöke, Takács László szerint a sorsolás lehetett volna ennél is jobb, de sokkal rosszabb is. A csapat elkerülte a két legerősebb riválist, a német Zerbst és az olasz Neumarkt alakulatát (sőt, ők a nyolc között összekerültek, vagyis egyikük nem lesz majd ott a final four-ban), illetve a nagy hazai ellenfél Szegedet is. Ezzel együtt az elnök kiemelte: a Split is remek csapat, továbbjutni csak kiváló teljesítménnyel lehet esély ellene. A párharc január 28-án kezdődik majd Horvátországban.