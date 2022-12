A két csapat korábbi rivalizálása minden zalai és vasi sportszerető előtt ismert, a Falco-ZTE (és fordítva: ZTE-Falco) találkozókat mindkét tábor nagy izgalommal várja a szezon során. A szombathelyiek jelenleg is vezetik a tabellát, a ZTE KK pedig az ötödik. Noha a bajnokcsapatból négy válogatott is távozott a nyáron (Váradi Benedek, Benke Szilárd, Somogyi Ádám, Golomán György), ám Keller Ákos és Perl Zoltán – akik szintén a magyar nemzeti együttes alapemberei – továbbra is a szombathelyiek kulcsjátékosai. Most pedig már a ZTE KK-nak is van egy Kellere, Keller Iván személyében, aki a nyáron igazolt Szegedről Zalaegerszegre és a csapatkapitányi tisztet is betölti a kék-fehéreknél.

Őt kérdeztük a derbi előtt arról, hogy miként készül a Falco KC ellen és persze a testvére elleni csatára.

– A Falco ellen már több meccset játszottam korábbi csapataimmal és azóta, hogy Ákos is ott kosarazik, szintén volt már pár összecsapásunk – mondta el evvel kapcsolatban Keller Iván. – Tavaly a Szegeddel otthon, majd a Magyar Kupában is nyertünk ellenük és a rájátszásban is sikerült egyszer győzni. A siker receptje tehát megvan, de komolyra fordítva a szót: a Falco nagyon erős csapat, remek játékosaik vannak. Mi a héten tudtuk frissíteni együttesünket, hiszen nem játszottunk, ugyanakkor a vasiak Pakson pótolták egy korábban elmaradt meccsüket, amit megnyertek. Meg kell próbálnunk használni ezt, hogy frissebbek lehetünk, ugyanakkor a Falco KC a Bajnokok Ligájában is érdekelt, tehát nekik nem újdonság, ha hét közben is játszani kell. Ami fontos, hogy nagy koncentrációra lesz szükségünk, nem szabad sok labdát eladni, javulni kell védekezésben is, hiszen a szombathelyiek egy remekül támadó csapat és kilencven dobott pont alatt kellene tartanunk őket.

Keller Ivánt arról is kérdeztük, hogy mennyit számíthat az, hogy nagyon sok egerszegi drukker is ott lesz a lelátókon, illetve azt is kérdeztük tőle, Ákos testvérével mennyire jön szóba ilyenkor a következő mérkőzés.

– Rendkívül jó érzés, hogy szurkolóink ott vannak az idegenbeli mérkőzéseinken is – válaszolta. – Ez rendkívül sokat jelent, hiszen a meccseken ők a mi hatodik emberünk és most is számíthatunk majd rájuk. Ami minket illet... majd a meccs után biztosan leülünk megbeszélni Ákossal, hogy mi történt, de előre nem szoktunk készülődni. Mindig úgy készülünk, hogy a pályán nyerjen a jobbik, és a család tagjai ott lesznek a lelátón...

Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője fontosnak tartja, hogy csapata ne adjon el annyi labdát, mint legutóbb Szolnokon, ahol a vereség (84-80) ellenére is volt győzelmi esélye csapatának.

– A Falco az esélyesebb, melynek kiegyensúlyozott együttese van és minden posztra legalább két, azonos képességű játékos jut. Ahhoz, hogy meglepetést tudjunk okozni, egészen biztosan a szezon eddigi legjobb játékát kellene nyújtanunk és nem engedhetünk meg magunknak annyi eladott labdát, mint a Szolnok ellen. A szombathelyieké ugyanis van annyira jó csapat, hogy ezeket kíméletlenül megbüntesse. Nehéz mérkőzésre számítok, amelyen mindenkitől negyven perc összpontosítást és csapatjátékot várok, mert csak akkor lesz esélyünk. A rendőrség azt kéri az egerszegi szurkolóktól, hogy egy órával a kezdés előtt, vagyis 16 órára érkezzenek meg a Decathlon áruház parkolójához (9700 Szombathely, Bálványkő u. 3.), ugyanis onnan rendőri jelenlét mellett mellett lesznek elkísérve a Savaria Aréna vendégparkolójába.