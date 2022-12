Kerekesszékes vívók 1 órája

Egerben vívtak a zalaiak világkupán

A ZVE kerekesszékes vívói is ott voltak a közelmúltban, Egerben rendezett Világkupán, amely sokuk számára az első ilyen, rangos nemzetközi viadalt is jelentette. Most pedig már gőzerővel készülnek a hamarosan sorra kerülő országos kerekesszékes bajnokságra.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A nagykanizsai Zimmermann József (jobbról) vívás közben Forrás: ZVE

A magyar versenyzők számára az Egerben rendezett kerekesszékes világkupa valóban jól sikerült, hiszen a párizsi paralimpiai kvalifikáció első versenyén három arany, egy ezüst- és négy magyar bronzérem született. Győzött a háromszoros paralimpiai ezüstérmes Osváth Richárd (A kategória) tőrben, Tarjányi István (B) kardban, második lett Osváth kardban, míg harmadikként végzett a tavaly Tokióban paralimpiai bajnok Veres Amarilla (A) párbajtőrben, Hajmási Éva (A) kardban és tőrben, továbbá Mező Boglárka (B) kardban. Csapatban aranyérmes lett a Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka, Nádasdy Anna összeállítású női tőr válogatott. A világkupán a Zalaegerszeg Vívó Egylet (ZVE) három versenyzője (Pongrácz Zoé, Forgács Péter, Török Róbert) is részt vett, akik életük első rangos versenyén vettek részt és egyikük sem maradt nyertes asszó nélkül. A kanizsai NTE 1866 kerekesszékes versenyzője, Zimmermann József szintén kvalifikálta magát a viadalra. A verseny színvonalát jelzi, hogy több, mint 20 ország közel 200 sportolójának részvételével zajlott. A ZVE vívói, balról Pongrácz Zoé, Forgács Péter és Török Róbert.

Forrás: ZVE Zalai vonatkozású eredmények: Női tőr (A kategória): 29. Pongrácz Zoé. Női párbajtőr (A): 31. Pongrácz Zoé. Férfi tőr (A): 40. Forgács Péter, 45. Török Róbert, 47. Zimmermann József. Férfi párbajtőr (A): 44. Török Róbert. Férfi kard (A): 34. Forgács Péter, 39. Zimmermann József. A négy zalai vívóból Forgács Péter volt a legeredményesebb, vívásával ugyanis kiérdemelte, hogy a válogatott csapat tagjaként is részt vegyen a küzdelmekben. A legjobb négy közé nem jutott be kard válogatottunk, de végül a nagyon előkelő 5. helyen végzett a magyar csapat.

