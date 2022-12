A nagykanizsai erőemelő a „szokásos” felhúzásban (RAW) indult. A +90 kg-os súlycsoportban nevezett sportolónő a Masters 1 kategóriában versenyzett és a „szokásos” első helyezését hozta most is, hiszen a 150 kg-os eredménye kategóriájában a legjobbnak bizonyult. Danicser Anita elmondta, a 160 kg-os kísérlete most nem sikerült neki egy kis technikai hiba miatt, s talán el is fáradt az év végére, ami nem volt unalmas számára.

– Úgy érzem, hogy szép évet zártam eredményeimmel – mondta danicser Anita egyfajta évértékelésként. – Végig versenyeztem az évet a ZTE SK versenyzőjeként mint súlyemelő és az erőemelő viadalokon is ott voltam. Súlyemelésben masters magyar bajnoki címet szereztem, indultam a lengyelországi Eb-n, melyen ezüstérmet szereztem. Erőemelésben kétszeres magyar bajnok, kétszeres Európa-bajnok lettem bajnok lettem, aztán világbajnok Szlovákiában és két nemzetközi szervezetnél is világcsúcsot értem el. Továbbra is zajlanak az edzések, a felkészülés folyamatos a jövő esztendőre. Vannak célok is, csak sajnos a nagyobb támogatások maradtak el, bár ígéretek voltak... Ennek hiányában nehéz lesz, de azért még bízom benne, hogy lesz olyan szponzor, aki szereti az erősportokat.