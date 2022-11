Az egyaránt juniorkorú Bruchner Regina és Endrédi Máté a magyar válogatott tagjaként kapott meghívást a versenyre, ám utóbbi végül sajnos nem tudott rajthoz állni, egy betegség miatt. Regina viszont élvezetes csatákat vívott a korosztálya 38 fős női mezőnyében, ahol – bár elsőéves juniorként az utolsó sorból rajtolt – érett versenyzéssel a 23. helyig küzdötte előre magát. És ezzel 3 világranglistapontot is szerzett.

– Világkupához méltó volt a pálya, nagyon technikás, de ugyanakkor lendületes – mesélte Bruchner Regina. – A szokásos technikai elemek, lépcső és palánk is megjelent rajta. Ez volt az első európai helyszín, a juniorszéria pedig ráadásul most kezdődött, így nagyon erős volt a mezőny, a szakág két meghatározó nemzete, Hollandia és Belgium is teljes válogatottal képviseltette magát.

Zalai szempontból említést érdemel még, hogy a férfi elit mezőnyben 33. helyen zárt Sylvester Balázs, aki egykor ugyancsak a ZKSE-ben nevelkedett.