Zalaegerszegen, a Mindszenty-iskola sportcsarnokában gyülekeztek mindazon ifjú birkózópalánták, akik bejutottak a diák II. korcsoport országos döntőjébe. Merthogy ide már csak azok kerülhettek be és léphettek szőnyegre, akik az ezt megelőző három területi selejtezőről továbbjutottak. Megjegyzendő, az egyik ilyet, a nyugati országrész döntőjét két héttel korábban szintén Egerszegen rendezték meg.

A három területi selejtezőről 199-en nyertek jogot az országos döntőn való indulásra, közülük 161-en mérlegeltek is. A Zalaegerszegi Birkózó SE négy fővel képviselte magát az eseményen. A fiúk kitettek magukért, hiszen két diákolimpiai címet is Zalaegerszegen tartottak iskoláik színeiben. Ezek után érthető, hogy a ZBSE edzője, Gerencsér Zoltán elégedett volt.

- Utoljára nagyon régen fordult elő, hogy két tanítványunk is országos elsőséget szerezzen egy országos döntőn, ezért nagyon örülünk - jegyezte meg a szakember. - Szanati Máté az idén megnyerte az egyesületi országos bajnokságot is, és egy korosztállyal feljebb, ahol már kötöttfogás is van, bronzérmet szerzett. Ugranyecz Flórián szintén szépen birkózott, az ő sikere is nagyon értékes, ahogy minden aranyérem az.

A ZBSE pontszerzői és bajnokai. Elöl, középen Ugranyecz Flórián, Szanati Máté, balról Nemes Dominik, jobbról Tímár Bence. Mögöttük Gerencsér Zoltán edző és az egyik díjátadó s a viadal támogatója is egyben, Zrinszki István

Fotós: ZH

Az egerszegi birkózók mellett egy kanizsai pontszerző helyezés is született a diákolimpiai döntőn.

A pontszerző zalai versenyzők. Diák II. korcsoport (szabadfogás). 32 kg: 1. Szanati Máté (ZBSE, Liszt-iskola). 35 kg: 5. Timár Bence (ZBSE, Eötvös-iskola). 38 kg: 1. Ugranyecz Flórián (ZBSE, Eötvös-iskola). 50 kg: 5. Nemes Dominik (ZBSE, Dózsa-iskola). 58 kg: 5. Kiss Boldizsár (Kanizsai BSE, Zrínyi-iskola). Edzők: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán (Zalaegerszegi Birkózó SE), Szatmári Zsolt (Kanizsai BSE).