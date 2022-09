A szervezők idén nyolc héten át biztosítottak ingyenes sportolási lehetőséget a tónál pihenő vendégeknek. A programok ezúttal Somogy, Veszprém és Zala megye 34 településének 41 strandját érintették.

A szombati megnyitón Fekete-Páris Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács gazdasági igazgatója elmondta: a sorozatot szeretnék megújítani, strandsportok éjszakájával, tematikus programokkal és vízi elemekkel kiegészíteni, illetve tavaszra és őszre is kiterjeszteni. A megújulás keretében idén már minden induló kapott részvételi érmet, illetve a rendezvénysorozatért hoszszabb ideje tevékenykedők elismerést is átvehettek. Ezek egyikét Vinczéné Polgár Andrea, a keszthelyi városi strand sportvezetője kapta. A Lidó strandot és az itteni lehetőségeket Pali Róbert polgármester mutatta be a vendégeknek. A Balaton legsportosabb települése díjat idén is Balatonfenyves érdemelte ki, a zalai tópart legsportosabb településének pedig Vonyarcvashegy bizonyult.