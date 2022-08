A közös osztrák–magyar bajnoki viadalon a szabadedzések verőfényes napsütésben teltek, az első kvalifikációs futam előtt azonban ki lehetett dobni az addigi beállításokat, hiszen leszakadt az ég.

– A rajt előtt nagy volt a kapkodás, gumit kellett cserélni, futóművet állítani, és a teendők közül a Skoda Fabiám belső páramentesítése valahogy lemaradt – mesélte a zalaegerszegi Répási Róbert, aki továbbra is az 1600 köbcentiméter alatti kategóriában szerepel. – A harmadik körtől tulajdonképpen semmit nem láttam, emiatt a köridőim három másodperccel romlottak.

A nehézségeken később sikerült úrrá lenni, és a döntőre Répási a harmadik rajtkockát szerezte meg, az Európa-bajnokságon is szereplő osztrák Dominik Senegacnik és Gergely Róbert mögött. És utóbbiak a rajtnál összeakadtak…

– Nagyon jól kaptam el az indítást, és az első kanyarban az élre ugrottam – folytatta a zalai versenyző. – Két körön keresztül magam mögött is tudtam tartani őket, ám aztán a joker-kör ügyesebb, taktikusabb felhasználásával mindketten elém kerültek. Küzdhettem volna velük, úgy éreztem, lett is volna esélyem, de nem akartam kockáztatni. A magyar bajnoki összetettben a két legnagyobb riválisom ugyanis még így is mögöttem érkezett, és úgy gondoltam, az a legfontosabb, hogy velük szemben javítsak az összetett pozíciómon. Ezért mondom azt, hogy ez a harmadik hely számomra most jóval többet ér, mint általában egy dobogós pozíció.

Az említett két rivális pedig a bajnoki éllovas Laczkó Lehel (jelenleg 115 pontja van), valamint a harmadik Kovács Sámuel (79), míg Répási Róbert (91) kettejük között a második helyet foglalja el. Az ob-ből még két verseny van hátra, vagyis a küzdelem nyílt, a ZoneRX csapat pilótája akár még az élre is odaérhet. A pontvadászat pedig szeptember 24–25-én a Veszprém megyei Nyírádon folytatódik, mely a versenyhelyszínek közül Zalaegerszeghez a legközelebbi, tehát a szurkolók akár hazai pályává is varázsolhatják Répási Róbert számára.