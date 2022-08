Melynek keretében ma az FC Nagykanizsa a fővárosba utazik a 43. Számú Építők együtteséhez, míg holnap a Lenti TE a szintén budapesti Issimo SE-t fogadja, a Zalaszentgrót pedig a Győr-Moson-Sopron megyei Abda vendége lesz. A három zalai csapatnál azonos a cél: bejutni a 3. fordulóba, ahol akár már NB I.-es ellenfél is következhet.

A Nagykanizsa tehát a Budapest-bajnokság első osztályában szereplő 43. Számú Építők SK vendége lesz.

– A cél természetesen a továbbjutás – jelentette ki Gombos Zsolt, a kanizsaiak vezetőedzője. – Ellenfelünk harcos csapat, igyekeztünk őket feltérképezni. A meccsen lehetőséget fogok adni azoknak, akik eddig kevesebbet szerepeltek. Éppen azért van 21 mezőnyjátékosunk, hogy minden posztra legyen két közel azonos képességű futballista, és köztük versenyhelyzet alakuljon ki. Akik szombaton játszanak, bizonyítsák be, hogy a bajnokikon is lehet rájuk számítani. Ráadásul rotálnunk is kell, hiszen sorra jönnek a meccsek, szerdán és a jövő hétvégén is lesz forduló az NB III.-ban.

Lentiben egy rekordot már elértek, hiszen a városból korábban sosem produkált még csapat továbbjutást az MK-ban. Vasárnap szeretnék még magasabbra tenni a lécet, az LTE szakvezetője, Németh Imre viszont van annyira rutinos edző, hogy nem ítél meg egy csapatot pusztán az osztályba sorolása alapján. A vendég XV. Kerületi Issimo SE a tavasszal jutott fel a BLASZ II.-ből az első osztályba, ám tudott: a fővárosban rengeteg a képzett játékos, akik közül ebbe a gárdába is juthatott.

– Jó csapat az ellenfelünk, amely jól erősített a nyáron – állapította meg Németh Imre. – Ötven-ötven százalék esélyt adok mindkét csapatnak a továbbjutásra. Ez a mérkőzés mérce is lesz, hogy a budapesti vagy a Zala megyei bajnokság jár-e előrébb. Itthon játszunk, számíthatunk lelkes közönségünkre is. A találkozót pontosan azért kértük vasárnapra, hogy minél többen tudjanak szurkolni csapatunknak. A Magyar Kupa főtábláján, a második fordulóban való szereplés nagy szó klubunk életében, és újra a továbbjutás a célunk. A következő körben már lenne esély rá, hogy egy patinás, nagy hírű ellenfelet kapjunk. A csapatból szerencsére mindenki hadra fogható.

Hasonló elképzelésekkel száll harcba a Zalaszentgrót csapata is, mely vasárnap a Győr-Moson-Sopron megyei Abda vendége lesz. Tavaly Jankovics Péter együttese bejutott a harmadik fordulóba a Magyar Kupában.

– Most is szeretnénk továbbjutni – szögezte le elöljáróban a grótiak szakvezetője. – Jobb, hogy egy szintén megyei I.-es csapattal játszunk, mint ha NB III.-as ellenfelünk lenne. A szükséges információkat begyűjtöttük ellenfelünkről, bár személyesen nem tudtuk megnézni őket. Átalakult a csapatuk, és erősebb is lett szerintem, mint az elmúlt szezonban volt. Úgy utazunk, hogy szeretnénk a harmadik körbe verekedni magunkat, ahogy tavaly is tettük. Buzási Gábor a hétvégi bajnokit kihagyta, de most úgy néz ki, hogy pályára léphet.

A magyar kupa ezen szakaszában az NB I.-es és NB II.-es csapatok még nem játszanak, ezek az együttesek a következő körben csatlakoznak majd a mezőnyhöz.

A megyei bajnokságban értelemszerűen elmarad a Zalaszentgrót–Szepetnek és a Semjénháza–Lenti TE-találkozó, mindkettőt november 12-én pótolják majd.