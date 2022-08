Zalaszentgrót–Tarr Andráshida SC 3–1 (2–1)

Zalaszentgrót, 300 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Osbáth – Baráth, Horváth D., Buzási, Tóth D. (Horváth S.), Iberhart (Molnár Zs.), Penczák, Gájer, Ferenczi (Fábián), Csik, Kiglics (Lampert). Edző: Jankovics Péter.

Andráshida: Paksy – László, Nagy-Palócz, Hajdu (Bakos), Czotter, Temlén, Pataky, Szabó B. (Csiszár), Orbán (Sipos), Czafit, Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Futballra éhes szurkolók vártak a kezdő sípszóra, és ezt a hazai játékosok is átérezték, mert az első pillanattól támadólag léptek fel. Ferenczi Dávid idei első találatára 11 percet kellett várni, megszerezve ezzel a vezetést a hazaiaknak. Semleges nézőként látható volt, hogy bár a vendégek fiatal csapat, de jól felkészített játékosok alkotják, bizonyítván ezt a 23. percben az első lehetőségüket gólra váltották. Mezőnyfölényben, de még idény eleji formában játszottak a szentgrótiak, talán a legjobbkor jött Horváth Dávid gólja, így előnnyel vonulhattak az öltözőbe. Fordulás után a mezőnyben sok apró szabálytalansággal tarkított első negyedóra után Penczák védhetetlen szabadrúgása 3-1 re módosította az eredményt. Mindkét csapat próbálkozott, helyzetei inkább a hazaiaknak voltak, azonban az eredmény már nem változott. Az andráshidai fiatalok még sok kellemetlen pillanatot fognak okozni a bajnokságban, de ezen a napon a hazaiak magabiztosan és megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gólszerzők: Ferenczi, Horváth D., Penczák, ill. Nagy-Palócz.

Jók: Gájer (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.

Csesztreg–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 3–0 (2–0)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Csesztreg: Kiss Be. (Kovács B.) – Horváth R., Póczak, Elek, Biharvári (Péter M.), Szabó B., Nagy N., Németh D. (Pusztai), Őri Cs. (Németh R.), Kiss Ba. (Fülöp M.), Magai (Csiszár). Edző: Tamás Tamás.

Kiskanizsa: Szőke R. – Kovács D. (Béli K.), Kotnyek, Piecs, Petánovics, Anger, László R. (Abay Nemes), Ötvös, Kiss G., Baranyi, Fülöp R. Játékos-edző: László Roland.

Az első percek Csesztreg diktálta iramát még tudta tartani a Sáska együttese, igaz, főleg a bal oldali védelmüket tartották folyamatosan nyomás alatt a hazaiak. Amikor kissé oldódni látszott a vendéglátók támadókedve, akkor Kiss Balázs egy hozzá átkerült labdát vágott kíméletlenül a hálóba a 13. percben. Rá tíz percre egy kidolgozott játékot követően Nagy Norbert is betalált, majd kezdődhetett a sarkalgatások időszaka, melyet érdekes mód a vendégek sem "hagytak szó nélkül", vagyis igyekeztek ők is időnként kombinatív módon labdát kihozni. Persze, ahogy telt az idő, úgy kristályosodott ki az a helyzet, hogy a meccs legjobbja a Sáska kapusa, Szőke Richárd lehet, de azt is tegyük hozzá, az első félidő zárásaként bizony szépíthetett volna Fülöp Rafael.

A második játékrész elején egy gyors ellencsapás után a Csesztreg jegyzett kapufát, majd nem sokkal később a végig lelkes Kiss Balázs hagyott ki büntetőt. A harmadik Csesztreg-gól aztán idővel mégis meglett, Tamás Tamás pedig igyekezett minél több fiataljának lehetőséget biztosítani. A Sáska ellenben a rövid kispadja okán is fáradni látszott egy olyan találkozón, melyet a hazaiak végül biztosan hoztak.

Gólszerzők: Kiss Ba., Nagy N., Őri Cs.

Jók: Kiss Ba., Magai, Nagy N., Őri Cs., Szabó B., ill. Szőke R., Kotnyek, Petánovics.

Hévíz–Police Ola 0-0

Hévíz, 90 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Dénes – Buza, Szindekovics, Pál, Tóth I., Sabján, Nagy D. (Biró), Meidl, Karakai (Nyári), Vágusz (Filó), Sebestyén. Edző: Damina László

Police-Ola: Timbókovics – Igazi, Darabos (Toplak G.), Lukács, Toplak B., Lakatos (Szekeres Á.), Tóth D., Cseke, Makovecz (Erdélyi), Káli (Luter), Szekeres T. (Kócza). Edző: Kondákor Péter.

Hazai pályán kezdte meg a Hévíz a bajnoki szereplését, ahol a másodosztály bajnoka, a Police Ola volt az ellenfél. A mérkőzés elején mindkét csapat óvatos játékot választott, a kapuk keveset forogtak veszélyben. A hazaiak csapatkapitányát, Karakait a 22. percben sérülés miatt le kellett cserélni. Fél óra elteltével mindkét csapat agresszívabb játékra váltott, a vendégek Darabos révén nagy lehetőséget hibáztak el. Szünet után a hazaiak vették át a játék irányítását, többet támadtak, a Police játékosai gyors kontrákkal próbálkoztak. A legnagyobb hazai lehetőség a 80. percben Filó előtt adódott, a kapufa mentette meg a vendégeket a góltól. A 92. percben a Hévíz kapusa szabálytalankodott a 16-oson kívül, amiért a játékvezető kiállította, a kapuba a mezőnyjátékos Sabján állt be. A megítélt szabadrúgást Lukács a kapu fölé bombázta, így gól nélküli döntetlen született a rutinos vendégek és a fiatal hazaiak összecsapásán.

Jók: az egész csapat, ill. Timbókovics, Igazi.

Kiállítva: Dénes (92., Hévíz).

Semjénháza–Szepetnek 1–0 (0–0)

Semjénháza, 300 néző. Jv.: Farsang B.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Bagó Bá., Kapuvári, Schuller, Horváth P. – Domján, Bakos – Novák L. (Kovács P.), Csongár (Millei), Körösi D. (Szakmeiszter J.) – Pápai M. (Szalai D.). Edző: Kovács Imre.

Szepetnek: Szekeres P. – Szilagyi Al. (Déri), Szabó B., Rákhely, Bános – Dömötörfy (Pál Mi.), Baksai – Orsós, Horváth Má., Májer M. (Farkas R.) – Csavari. Edző: Németh István.

Nagy hévvel vetették magukat a küzdelembe a csapatok a szomszédvári rangadón, mely azonnal az első forduló programjában szerepelt. A szépszámú közönség konstatálhatta, hogy nem spórolnak az energiával a szemben álló együttesek és az első negyedóra végéhez közeledve történt is egy súlyos sérülés: Dömötörfy Bálint fogott olyan rosszul talajt, hogy mentőt kellett hívni sérüléséhez. A sérült labdarúgót vastaps mellett szállították el és a közel 40 perces kényszerszünet akár ki is zökkenthette volna az együtteseket ritmusukból, a történések persze bizonyos mértékig a továbbiakra rányomták bélyegét. A Semjénháza a játék folytatását követően rögtön egy kapufával nyitott, majd Kőrösi Dániel hibázott nagy helyzetben és Novák László is kihagyta a maga lehetőségét. Idővel kijött a szorításból a vendégcsapat, s akkor jöhetett a szünet az 1 óra 20 percesre nyúlt "első 45 minutumot" követően...

A második felvonás elején aztán magához tért a Szepetnek, s felbátorodásával változatosabbá is alakult a meccs menete. A 61. percben Szalai Dániel hagyott ki nagy lehetőséget, majd rá egy percre Orsós Roland lőtt keresztbe a kapu előtt a másik oldalon, sőt nem sokkal később Baksai Krisztián csavart mellé egy szabadrúgást. A hajrához közeledve mind hősisebbé vált a Szepetnek védekezése, időnként talán az indulat is szerepet játszott, összességében a villanyfényben befejeződött összecsapáson mindkét legénység rászolgált volna talán a pontra. S amikor ezt leírtuk, a Semjénháza Szakmeiszter János révén bevágta a mindent eldöntő gólt a 93. percben!

Gólszerző: Szakmeiszter J.

Jók: Szakmeiszter J., Csongár, Kapuvári, Schuller, ill. az egész csapat.

Forrás: Kühne László

Lenti TE–Magnetic Andráshida TE 3–2 (1–0)

Lenti, 150 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Balogh B. – Pál, Fábián (Mayer), Sárkány, Varga D., Horváth B., Mentes, Grózner, Lukács, Kiss K., Nagy M. (Boronyák). Edző: Németh Imre.

Andráshida TE: Kálovits – Kovács P., Lukács, Doszpoth, Kovács D. (Kaprinai), Kovács L. (Kenesei), Kotsis L., Cséber, Kocsis M. (Szipőcs), Baksa (Kalamár), Vida. Edző: Bencze Péter.

Két jól játszó csapatból a hazaiak használták ki a lehetőségeiket, de 3-0-s vezetés előtt és után is nagyon sok helyzetet hibáztak el, és ez majdnem megbosszulta magát a vendégek által szerzett két góllal. A kimaradt helyzetek végett nagyarányú győzelmet halasztott el a hazai csapat.

Gólszerzők: Lukács, Grózner, Nagy M., ill. Doszpoth, Kocsis L.

Jók: Lukács, Horváth B., Grózner, Sárkány, ill. Doszpoth, Kocsis M., Kovács P., Kocsis L.