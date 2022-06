A múlt héten a ZTE KK már bejelentette Keller Iván leigazolását, hétfőn pedig "párban" érkezett a hír: Németh Ákos és Zsíros Péter is a Zalakerámia-ZTE KK együttesét erősíti a jövőben. Németh Ákos az elmúlt szezonban is a kék-fehéreket erősítette, akivel sikerült újabb egyéves megállapodást kötni.

-szerettem volna maradni a legutóbbi szezon után, ami nem úgy sikerült, ahogy én és a csapatat is szerette volna - mondta Németh Ákos a klub honlapjának. - Mindenképpen motivál, hogy egy jobb szereplés részese legyek Egerszegen , ami egyben kihívás is. Nagyon várom a közös munkát Sebastjan Krasoveccel, hiszen tetszett az a koncepció, amit felvázolt. Azon kívül, hogy a szezon tényleg nem sikerült jól, jól éreztem a csapatnál és a városban is. Mindenképpen szeretnénk visszacsalogatni a nézőket, hiszen Egerszegen, a remek közönség előtt mindenki szeret játszani.



Zsíros Péter a Szolnoki Olajbányász csapatától érkezik Zalaegerszegre. A 28 esztendős, 199 cm magas játékos az elmúlt két szezonban erősítette a Tisza-partiakat, előtte négy szezonon át az Oroszlány csapatában játszott az amúgy szolnoki nevelésű kosaras. Sebastjan Krasoveccel, a ZTE KK vezetőedzőjével is együtt dolgozott az OSE-nál és Zsíros Péter is részese volt az oroszlányiak élvonalba jutásának.