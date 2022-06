A sport mindig is az élete része volt, kezdetben a gázszolgáltató vállalat (KÖGÁZ) támogatásával az Olajbányász SE tornaszakosztály elnöki tisztségét töltötte be. Agilis vezetőként igyekezett kiállni a szakágért, ám már abban az időszakban is a pénzt a labdarúgásra költötték. Az elhasználódott tornaszerek miatt a kelleténél több baleset érte a tehetséges sportolókat, s mivel tehetetlennek érezte magát inkább lemondott. Az akkori főnöke javaslatára döntött a hőlégballonozás mellett, hiszen a sportágban nagy szerepe van a gáznak. Akkoriban semmit sem tudott a ballonozásról, ám igyekezett bővíteni a tudását. A szerencse is mellé szegődött. Amikor a fővárosi Malévnél dr. Fülöp András kanizsai származású főpilóta értesült arról, hogy a szülővárosában is szeretnének a magasba emelkedni, minden segítséget megadott Frédynek. A kihívások és a levegő meghódítása iránt érzett vágy a sportág szerelmesévé tette a kanizsai férfit. A sikeres pilótavizsgát követően az első kanizsai hőlégballon kupa mindenkit lenyűgözött, hiszen az Olajbányász pálya gyepéről 15 ballon emelkedett a magasba.

– Nyugodtan kijelenthető, hogy Nagykanizsa a hőlégballonozás egyik bölcsője – mondta Frédy. – A magyar válogatottal 1984-ben kijutottunk az Európa-bajnokságra, melynek az angliai York városa adott otthont. A nagy ballonos múlttal rendelkező nemzetek mögött a kiválónak mondható 31. helyen, a középmezőnyben végeztünk. A főpilótai tisztség nekem jutott, mellettem Dénes János a KÖGÁZ akkori vezérigazgatója a gépkocsit vezette, Lénárt György tolmácsként szerepelt, Polgár László mérnök és ballonpilóta pedig sok éves rutinjával segített. A sportág eléggé összetett, hiszen a légijárműnek se kormánya, se szárnya, se fékje nincs. A légkör pillanatnyi változásaira van utalva, s ettől olyan szép sportág.

Hozzátette: a kontinensviadalt követően a kanizsai vállalat elkezdett ballon égőket gyártani, melyeket később az ország minden részén nagy előszeretettel használtak. Többen nagy nemzetközi versenyeket nyertek ezzel az égővel, sőt vannak olyan pilóták, akik a mai napig is azzal a berendezéssel repülnek, olyan kiváló minőséget gyártottak akkor.

Horváth Ferenc "Frédy" a stafétát Ács László triatlonversenyzőnek adta át.