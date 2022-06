Beszámolónkat legutóbb ott hagytuk abba, hogy a vasárnapi 8. forduló eredményei sok mindenre választ adtak. Arra mindenképpen, hogy csak az utolsó, hétfő délelőtt kezdődött körben derül ki a győztes kiléte, hiszen többen is esélyesek maradtak a sikerre. A 8. fordulóban az éllovas, szegedi Péczely Zsombor és a kanizsai Tuxera Aquaprofit NSK nagymestere, Kántor Gergely remizett, így Péczely megtartotta Kántorral szemben félpontos előnyét.

A zalakarosi mezőny másik nagymestere, a zalaegerszegi Horváth Ádám (Z. Csuti-Hydrocomp SK) és az indiai Sammed Jaykumar Shete meccse a vendégsakkozó sikerét hozta, pedig Horváth győzelem esetén hétfőn esélyesként ülhetett volna asztalhoz… Ami viszont figyelemre méltó, hogy a másik egerszegi játékos, Pogány Zsombor – aki egyébként a tornán végig jól teljesített – újra nyert, és az élmezőnybe küzdötte magát. A nagymesteri normával rendelkező Csonka Balázs (Tuxera Aquaprofit NSE) is győzött, s ezzel fel is soroltunk mindenkit, aki hétfőn a torna megnyerésére is esélyes volt még. A 9. fordulóban az első három táblán az indiai Sammed és Péczely (6,5-6,5 pont), Csonka (6,5) és Bokorovics Bertalan (6), illetve Kántor (6) és Pogány (6) meccselt egymással. Csonka és Bokorovics partija döntetlennel ért véget, győzelem esetén pedig Csonkának jó esélye lett volna megnyerni a versenyt is. Ám nem ő győzött, hanem a szegedi Maróczy Géza SE-ből Péczely Zsombor, aki indiai ellenfelével szemben vesztésre is állt, de visszajött és hozta a partiját, amivel pedig a viadalt is megnyerte.

Novák Ferenc polgármester is gratulált a díjkiosztón Péczely Zsombornak, a Zalakaros Sakkfesztivál győztesének

Forrás: Kerkai Attila

Kántor Gergely is egész pontot szerzett a fordulóban, ezzel bejött a harmadik helyre, és Horváth Ádám is hozta utolsó partiját. A végeredmény: 1. Péczely Zsombor 7,5, 2. Csonka Balázs 7,0, 3. Kántor Gergely 7,0, 4. Pranav Venkatesh (indiai) 6,5, 5. Sammed Jaykumar Shete (indiai) 6,5, 6. Horváth Ádám 6,5, 7. Bokorovics Bertalan 6,5, 8. Pogány Zsombor 6,0, 9. Farkas Gábor 6,0, 10. Bernáth Bence 6,0. Az ünnepélyes eredményhirdetésen előbb Nádasi Tamás, a Magyar Sakkszövetség alelnöke köszöntötte a verseny résztvevőit és a meghívottakat. Kiemelte, hogy Zalakaros ismét remek házigazdának bizonyult, mint mindig. Az alelnök emlékeztetett rá: hazánk 2024-ben sakkolimpiát rendez és nagyon szeretnék, ha Zalakaros valamilyen formában szintén csatlakozna a rangos eseményhez.

A díjak átadására Novák Ferencet, Zalakaros polgármesterét, Végh Andort, a zalakarosi gyógyfürdő vezérigazgatóját, illetve Galambos Pétert, a Hotel Karos Spa vezérigazgató- helyettesét kérték fel. Zárásként Novák Ferenc, Zalakaros első embere búcsúzott el a résztvevőktől, aki újból kiemelte, hogy örömmel voltak ismét házigazdái e nagy hagyományokkal bíró sakkversenynek, és a jövőben is várják ide a sportág képviselőit.