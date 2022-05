Technoroll Teskánd–

Semjénháza 3-0 (1-0)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Siket L.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár A. (Major), Bontó, Bedő, Bailo (Szekeres), Nagy M. (Egyed), Bolla. Edző: Pergel Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Horváth P., Novák (Earles), Schuller, Körösi (Korcsmáros), Csongár, Dobri (Maronics), Kapuvári, Bagó, Pápai. Edző: Kovács Imre.



Sportszerű találkozón a Teskánd szinte a mérkőzés egészében mezőnyfölényben játszott. A Semjénháza a fél­idő közepén egy szöglet után kapufát ért el, nem sokkal később pedig a Teskánd szintén szögletből Bailo fejesével megszerezte a vezetést. A játék képe ezután se változott, ráadásul a játékrész végén Bontó rúgott óriási kapufát. A második félidő elején Bontó szerzett labdát, a büntetőterületen belül buktatták, a megítélt 11-est pedig Bailo higgadtan értékesítette. A Teskánd higgadtan járatta a labdát, és egy szép támadás után növelte is előnyét: Bontó ment el a bal oldalon, a hosszún érkező Pergel B. elé passzolt, aki az üres kapuba lőtt. Összességében a Teskánd megérdemelten jutott a kupadöntőbe.

Gólszerzők: Bailo (2, egyet 11-esből), Pergel B.

Jók: Nagy R., Hetesi, Bolla, Bontó, ill. Szakmeiszter, Horváth P., Csongár.



Lenti TE–Zalaszentgrót 1-3 (1-1)

Lenti, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti: Balogh B. – Bakos (Tóth B.), Sárkány, Lovrencsics, Takács, Szabó K., Balog, Orbán, Mentes (Illés), Biharvári, Kondákor (Koczor). Játékos-edző: Koczor Szilárd. Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Gájer, Ferenczi, Csik, Iberhart, Fábián (Kulcsár, Horváth S., Vasáros), Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, itt is, ott is adódtak lehetőségek, amelyekből mindkét csapat lőtt egy-egy gólt. A második játékrészben a hazai csapat hibáját jól kihasználó vendégcsapat kétgólos előnyre tett szert, és meg is nyerte a mérkőzést.

Gólszerzők: Balog, ill. Ferenczi (2), Penczák.

Jók: Orbán, Szabó K., Biharvári, ill. az egész csapat.



A magyar kupa főtáblájára öt zalai csapat kerül fel, így az ötödik kilétét egy külön párharcban döntik el. A Gyenesdiás–Csesztreg-mérkőzést a Gyenes lemondta, így a Csesztreg lesz az 5. helyért kiírt meccs egyik résztvevője, a másik a Szepetnek–Hévíz-találkozón dőlt el.



Szepetnek SE–Hévíz SK 4-1 (0-1)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Szepetnek: Kalányos – Szabó Ba., Szabó Be., Fad­gyas, Pál Ma. (Déri), Baksai, Büki B., Dömötör, Nagy T., Horváth M., Orsós R. Edző: Németh István.

Hévíz: Kiss J. – Nyári (Baki R.), Szindekovics (Kustán), Dominkó, Rózsás, Tóth I. (Nagy D.), Sabján (Filó B.), Bresztovszky (Pál B.), Nagy G., Lajtai, Fehér. Edző: Damina László.



A múlt hétvégén a felek bajnoki keretében döntetlenre végeztek Hévízen, a zöld-fehérek akkori keretéből azonban többen is hiányoztak. Így is Damina

László legénysége szerzett vezetést a dél-zalai településen az első játékrész hajrájában, a második félidőben azonban nagyot fordult a kocka, mivel gyakorlatilag tízpercenként szerzett egy-egy gólt a házigazda legénység, és végül biztos győzelmet könyvelhetett el.

Gólszerzők: Horváth M. (2), Orsós R., Nagy T., illetve Lajtai.



Bailo Dávid, a Technoroll Teskánd játékosa duplázott a Semjénháza elleni elődöntőben

Fotó: Katona Tibor