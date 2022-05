Kisvárda Master Good- ZTE FC 2-1 (1-1)

Kisvárda, 2400 néző. Jv.: Pintér (Szalai, Márkus).

Kisvárda FC: Odyntsov - Peteleu (Hej, 88.), Kravchenko, Ötvös, Leoni - Melnyik (Zlicic, 88.), Ötvös (Makowski, 76.), Karabeyov - Asani, Camaj (Mesanovic, 65.), Bumba (Navratil, 76.). Vezetőedző: Révész Attila.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi - Huszti, Sankovic, Spoljaric (halilovic, 67.), Bedi, Gergényi - Tajti, Meshack (Szalay, 78.). Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs.

Gólszerzők: Leoni (13.), Karabeyov (92.), illetve Tajti (37. - 11-esből).

Sárga lap: Prenga (59.), illetve Lesjak (82.), Huszti (84.)



Az utolsó felvonás következett tehát a ZTE FC számára is a szezonban és olyan ellenfélhez látogatott, amely igencsak motiváltnak tűnt, hiszen a második helyezés megtartása számára felért egy bajnoki címmel, nem mellékesen nemzetközi szereplést is ér. Az egerszegiek viszont kevésbé biztató előjelekkel várhatták az összecsapást, hiszen a vasárnapi mérkőzást megelőzően ötször hagyták el vesztesen a játékteret.



Hatodjára már nem szerettek volna - ez volt a jelszó is a ZTE-nél. A kék-fehér csapat már pénteken elutazott az ország másik felébe, hogy abban a két napban, ami még hátra van a találkozóig egyfajta csapaterősítő tréningen is részt vegyenek. Nem volt meglepetés, hogy zártabb felállást választottak a zalaiak, hiszen három belső védőjük mellett a két szélen gyakorlatilag Huszti és Gergényi is védőként szerepelt. A Kisvárda a legutóbbi mérkőzéséhez képest több poszton is változtatott a kezdő tizenegyén, és az első perctől érezhető volt a házigazdán, hogy mit akar. Abszolút határozottan kezdett a teltházas mérkőzésen, a ZTE FC pedig csak a 13. percig bírta kapott gól nélkül. Ekkor Ötvös lépett be a védelem mögé a jobb oldalon, beadását középen Bumba még elvétette, de a hosszú oldalon érkezett Leoni és Husztit megelőzve, az ötös sarkából könnyedén helyezett a kapuba, 1-0. Ismét kapott góllal nyitott tehát az egerszegi együttes és ez nem jót ígért... A legutóbbi öt mérkőzésén ugyanis mindig hátrányba került, az eredményt pedig tudjuk, mi lett ezeken a találkozókon. A ZTE érdemben nem tudott veszélyes támadást felvonultatni, ha nála volt a labda, jobbára közbe adogatott, ha meg nem, akkor követte csak a labda útját. Az első fél óra után viszont azt elérte a ZTE, hogy a kisvárdai térélen tartsa a labdát. Aztán a 36. percben büntetőhöz jutott a ZTE, de úgy, hogy Kravchenko kezezése a büntetőterületen belül jó két perccel korábban történt, ám a labda játékban maradt. Pintér Csaba játékvezető megnézte a felvételt és döntött. A labda mögé Tajti állt, aki határozottan lőtt a kapuba, 1-1. Így azért máshogy nézett ki a mérkőzés képe, próbált ismét ritmust váltani a Kisvárda, de a szünetig már nem járt sikerrel.



Vélhetően a hazai játékosok kissé megkönnyebbülhettek a szünetben, hiszen az ő szempontjukból a Puskás FC-Honvéd összecsapás kedvezően alakult, hiszen Felcsúton vezetett a vendégcsapat az első félidő után, így a döntetlennel is őrizték előnyüket a felcsútiakkal szemben az ezüstérmet érő pozícióban. Biztosíték viszont semmire sem volt, hogy minden eredmény így is marad. Az 51. percben Melnyik lövését kellett kiütnie Demjén kapusnak, egy perc múlva Meshack centikkel maradt csak le a kapu előtt Tajti beadásáról. Ez a két jelenet is bizonyította, hogy egyik csapat sem nyugodott még bele a döntetlenbe. Hibák voltak a játékban, de azt nem lehetett elvitatni, hogy mindkét csapat szerette volna megnyerni ezt az összecsapást. Persze üresjáratokkal, ami a mérkőzést illeti, hiszen volt, hogy percekig nem történt érdemi esemény a pályán. A Kisvárda cseréi viszont lendületet adtak, nehezen tartották őket a zalaiak. Úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget a találkozó, de a 92. percben Karabeyov robbant be a kapu elé az elalvó zalai védelem mellett és megszerezte a győztes gólt, 2-1.



Ezzel a sikerrel pedig az ezüstérmet is megkaparintotta a Kisvárda, a ZTE FC pedig hatodik vereségét szenvedte el. A döntetlennel a 7. helyezést is elérhette volna, így viszont maradt a 8., és zárta le ezt a szezont, amelynek a végét bizonyára még sokan elemzik majd.