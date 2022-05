Maradva az eredménynél, valóban, a kupagyőztes Teskánd eredményesebb volt, de a játék képe alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között. Az biztos, hogy a Teskánd jobban használta ki a lehetőségeit, melyekből a Zalaszentgrótnak is volt bőven. A találkozó után a győztes csapat edzője, Pergel Attila kitért a körülményekre, hiszen 1350 néző megyei szinten igenis tekintélyes nézőszám.

– Örülök, hogy ilyen futballünnepnek voltunk a részesei, ráadásul ennyi nézővel – kezdte Pergel Attila. – Gratulálok mindkét csapatnak, hiszen közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk egymással. Köszönet jár a megyei igazgatóságnak, hogy ilyen körülmények között rendezte meg a döntőt, és köszönöm klubunk vezetésének is azt a munkát és segítséget, amit megad a csapatnak. Ami a találkozót illeti, kicsit másként játszottunk, mint szoktunk, nem nyíltunk ki, amivel lehet, az ellenfelet is megleptük. Hozzáteszem, a Zalaszentgrótnak is megvoltak a helyzetei, s amikor szépítettek, és emberhátrányba kerültünk, gyorsan jött a harmadik gólunk, ami fontos volt. Talán most szerencsésebbek is voltunk, hiszen ami nekünk befelé pattant, az most a grótiaknak kifelé. Amit sajnálok, hogy Bolla László bokaszalag-szakadást szenvedett, rá most hat hét pihenő vár. A csapat nevében is jobbulást kívánok neki.