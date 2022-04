Három pont választja el egymástól a két csapatot, melyek legutóbb decemberben Zalaegerszegen csaptak össze. Akkor 2-0-s zalai siker született, az Újpest helyzete meglehetősen ingatag volt, s úgy nézett ki, hogy a kiesés szele is megérintheti. Aztán váltottak… Érkezett a kispadra Milos Kruscic edző, na meg erősítettek is a lilák. A legnagyobb fogás kétségtelen, hogy Budu Zivzivadze volt, akit a Fehérvár FC adott kölcsön és a georgiai támadó kulcsszereplő abban, hogy az Újpest elindult felfele. Zivzivadze tavasszal már hét gólnál tart, Georgi Beridzével és Johan Croizet-vel jelenleg az NB I.-es mezőny talán leghatékonyabb támadóhármasát alkotják.

S ha már a hatékonyság. A ZTE FC-re szintén elmondható ez, nem véletlen, hogy a kék-fehérek masszívan őrzik a tabella negyedik pozícióját. Szombaton két remek formában lévő csapat találkozik, a tét az, hogy melyikük tudja folytatni jó sorozatát, a negyedik helyért zajló harc tekintetében is fontos találkozó következik. Molnár Balázs, a ZTE FC megbízott vezetőedzője nem titkolta, fontos számukra a jó folytatás, de…

– Nem tervezgetünk, a legfontosabb, hogy meccsről meccsre készülünk, s megpróbáljuk mindegyikből kihozni a maximumot – említette a szakvezető, amikor az újabb fellépés előtt megkerestük. – Újpesten is arra törekszünk, hogy ne szakadjon meg az immár hét mérkőzés óta tartó veretlenségünk. Lesz egy nagy hiányzónk, az ötsárgás Bojan Sankovic, ugyanakkor visszatérhet Emir Halilovic, aki a Honvéd ellen hiányzott ugyanilyen okból.

Az Újpest együtteséről is megkérdeztük Molnár Balázst, megemlítve neki a Ziv­zivadze, Beridze, Croizet hármast. A válasz nem volt meglepő.

– Sokan elmondták, hogy az egyik, ha nem a legjobb formában lévő csapat most az Újpest. Ahogy említette, három nagyon jó formában lévő játékosuk van, de én egy negyediket is idevennék: Nikola Mitrovic szervez és irányít mellettük, akit nem kell bemutatni, hiszen volt a mi játékosunk is. Számunkra plusz motivációt ad, hogy sok helyzetet dolgoztunk ki legutóbb és ezeket az erényeket kell szombaton is csillogtatni. Fontos, hogy magabiztos csapatot akarok látni a pályán, ezért is volt nagyon fontos a Honvéd elleni múlt heti győzelem. KA



Gólratörően és jól is akarnak futballozni az egerszegiek

Emir Halilovic, aki fontos láncszeme a ZTE FC együttesének (középen), visszatérhet

Fotó: Katona Tibor