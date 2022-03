A szövetség az elmúlt hétvégén tartotta tisztújító közgyűlését, melyen Dobri Lajos 16 év munka után köszönt le az elnökségről. Utóda a Zalalövő és Környéke Lovas Sport Egyesület fogathajtó versenyzője, az elmúlt évben országos bajnoki címet szerzett Szalár Róbert lett. Az ötfős elnökség tagjai közé Kovács Beátát, a bagodi Pro Equus Lovarda tulajdonosát, Szalai Józsefet, az egervári Szépmező Lovasudvar fogathajtóját, Kiss Lóránt díjlovas versenybírót, valamint dr. Bartos Ádám egyetemi adjunktust választották.

A tisztújítás kapcsán Szalár Róbert úgy fogalmazott: fiatalos lendületű, dinamikus és tettre kész vezetőség állt össze, melynek legfőbb célja, hogy a lovas sportokat még tovább népszerűsítse megyénkben. A fogathajtás az elmúlt években dinamikus fejlődést mutatott, ezt a felfelé ívelő pályát szeretnék a jövőben is segíteni.

Zalában idén legalább féltucatnyi fogathajtó versenyt tartanak, elsőként május 7-én, Egerváron. A díjugratás Zalában ugyancsak országos szintű versenyzőkkel rendelkezik, de terveik közt szerepel a díjlovaglás felzárkóztatása is a két említett sportághoz.

Szalár Róbert szólt Dobri Lajosról is. Mint mondotta, érdemei elévülhetetlenek, személyének köszönhető többek közt az is, hogy Nagykanizsa nemzetközi hírű military versenyeknek adott otthont, de általánosságban is szívén viselte a zalai lovassport ügyét.