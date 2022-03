ZTE FC II.– Komárom VSE 3-1 (3-1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Papp Á.

ZTE FC II.: Köcse - Huszti, Rebernik, Sebestyén, Papp L. - Antal L. (Szökrönyös Z.), Kámi, Szalay (Fábián) - Milovanovikj (Megyesi), Zsóri (Papp Cs.), Posztobányi. Vezető­edző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Zsóri (9., 15.) Antal (18.), illetve Szecsődi (39.).



Bozsik Péter, a ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának vezetőedzője ismét Egerszegre látogatott, ezúttal a Komárom vezetőedzőjeként. Többek között ő is nagyon mozgalmas első húsz percet látott a találkozón. A két csapat nagyjából azonos mutatóval várta a találkozót, de aztán Zsóri korai gólja után büntetőhöz jutott a Komárom, azonban Köcse kivédte a 11-est. Zsóri válasza büntetőből következett, majd Antal is betalált, így nem egészen húsz perc alatt már hárommal vezetett a ZTE FC II. Az egerszegiek a mérkőzésen sok helyzetet alakítottak ki, igaz, a Komáromnak is volt egy-egy hasonló, de összességében fontos sikert aratott a ZTE II.



Koller Zoltán: „Megérdemelten nyertünk, ilyen arányban is, igaz, a helyzetekkel jobban gazdálkodhattunk volna. Azonban elégedett vagyok, hiszen nekünk minden győzelem nagyon fontos.”



Balatonfüred – Tarr Andráshida 8-0 (3-0)

Balatonfüred, 100 néző. Jv.: Szommer.

Andráshida: Kálovits (Molnár) – Szinay, Bakó, Temlén (Novák), Pataky, (Szabó B.) Dömötörfí, Szabó M., Németh R., Fábián (Ábrahám), Karóczkai, Czafit B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Ujvári (53., 91.), Tóth G. (7.), Józsa (18.), Katona (37.), Szabó B. (64.) Szalai (67.), Markó (78.).



A rendkívül agresszíven játszó hazaiak gyorsan megszerezték a vezetést. A zalai csapatban már az első félidőben három kényszerű cserét kellett végrehajtani sérülések miatt. A legfájóbb a zalai kapus kiesése volt, helyére egy 18 éves játékos állt, Fábiánt pedig kórházba kellett szállítani. A sérülések miatt megtizedelt vendégek ellen fölényesen nyert a balatonfüredi csapat.



Dobos Sándor: „Az első fél­időben bekövetkezett kényszerű cserék döntő módon befolyásolták a mérkőzés alakulását. Tovább fiatalodott egyébként is rutintalan csapatom, ezt a hazaiak könyörtelenül kihasználták.”



SC Sopron – FC Nagykanizsa 1-3 (0-1)

Sopron, 100 néző. Jv.: Horváth P.

Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Kovalovszki, Major, Simon B. (Varga D.) - Kószás, Pál D. (Bagó Be.) - Lőrincz, Kovács Gy. (Józsa), János (Kollár) – Török M. (Kobra). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Krizsonits (50.), illetve Lőrincz (2.), János (55.), Török (80.). Kiállítva: Pető (53.), Gere (82. - mindketten Sopron).



A kanizsaiak okos játékkal számíthattak akár pontokra is, s ehhez adalékként nem is kellett más, mint egy roppant korai gól Lőrincz Bence révén. Idővel persze magához tért a hazai csapat, de ez csupán a második félidő elején volt elég az egyenlítésükhöz. Ahogy a nagykanizsaiak nem estek kétségbe, a soproniak pedig kissé túlpörögtek, hiszen két játékosukat is kiállították. János Norbert szerzett nagy gólt, de igazából a meccs Török Milán találatával dőlt el. Varga Dominik személyében újabb játékos debütált a kanizsaiaknál az NB III.-ban.



Gombos Zsolt: „Nagyon örülünk a győzelemnek, ez minden bizonnyal kellett ahhoz, hogy kiegyenesedjen a csapat, és végre tavasszal idegenből is pontokat hoztunk. Reméljük, ez lökést ad.”





A 26. forduló további eredményei: Gyirmót FC II–Veszprém 1-3, ETO Akadémia–Fehérvár FC II. 6-1, Kelen SC–Érd 1-2, Tatabánya–Kaposvár 1-3, Gárdony–Puskás FC II. 1-2, Mosonmagyaróvár–Bicske 3-1, Pápa – BVSC-Zugló 0-6.



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA