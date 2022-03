Szepetnek–Csács-NSE 10-0 (4-0)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Kondákor M.

Szepetnek: Szekeres P. (Fülöp J.) – Déri, Baksai, Szabó Ba., Szabó Be. (Szabó M.), Szilágyi A. (Vizlendvai), Nagy T., Pál M. (Büki B.), Horváth M., Pál F., Orsós R. Edző: Németh István.

Csács-NSE: Paksy – Horváth L., Horváth Sz., Huszár, Sellei, Offner, Magyar, Horváth D., Peresztegi, Hrotkó, Lempeg (Kovács Sz.). Megbízott edző: Horváth János.

Az első félidő 16. percében már 4-0-ra vezetett a hazai együttes, a napokban egy madridi futballtúrát beiktató Nagy Tamás vezérletével, aki ezúttal a szepetneki meccsen pedig mintha a Barcelona ellen focizott volna – a vendégek mezkompozíciója alapján. A második játékrész valamivel lazábban indult, hiszen akkor az első negyedórában csak hármat tudtak rúgni Déri Adriánék aktuális ellenfelüknek. Nem volt azonban megállás 7-0 után sem, s az elmúlt hetekben tömeges belázasodáson átesett szepetneki együttesnek így valószínűleg kimondottan jót tett, hogy a tavaszi szezont fölényes sikerrel kezdte Németh István legénysége.

Gólszerzők: Nagy T. (4), Horváth M. (2), Orsós R. (2), Szabó M., Déri.

Jók: Nagy T., Orsós, Déri, ill. senki.

U19: Szepetnek–Csács-NSE 2-3.

Gyenesdiás Kinizsi–Technoroll Teskánd 1-1 (1-0)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Fellner (Szokoli), Nedelkó, Hegyi, Besze, Tóth B., Ács, Zsiga, Czafit, Sipőcz (Bertók). Edző: Kocsis Norbert.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár, Major (Szekeres), Bedő, Bailo, Nagy M. (Nagy T.), Bolla. Edző: Pergell Attila.

A mérkőzés hangulatát megalapozta a házigazdák szép őszi hazai szereplése: egyszer szenvedtek csak vereséget. A vendégek pedig valamennyi találkozójukat megnyerve az élről várhatták a folytatást.

Lendületes találkozón nagy taktikai küzdelemre került sor, kezdetben a középpályára koncentrálva. Innen bontakozott ki a 15. percben a gyenesi támadás, aminek végén Czafit az ötösről megszerezte a vezetést. Később duplázhatott volna, ám a teskándi védelem résen volt. Jól vizsgáztak ilyen téren a házigazdák is, különösen nagy nyomást kellett elviselniük a második félidő elején. A 62. percben ellentámadással akartak lazítani a szorításon, a keletkezett résben a bal oldalról beívelt labdát Pergel Bence tette a hálóba. Társaival ezt követően is sorjázták a helyzeteket, amiket Szabó Ádám vezetésével magabiztosan hárított a Gyenes. Sok ilyen közönségszórakoztató találkozóra lenne szükség tavasszal!

Gólszerzők: Czafit, ill. Pergel B.

Jók: az egész csapat, ill. Simonfalvi, Major.

U19: Gyenesdiás–Teskánd 2–1.

Lenti TE–Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 5-0 (2-0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Lenti: Balogh B. (Simon B.) – Simon P. (Sárkány), Bakos, Kiss K., Balog (Koczor), Lovrencsics, Takács, Kondákor, Illés, Mentes, Orbán. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Kiskanizsa: Szőke – Piecs, Fülöp R. (Abay Nemes), Dolmányos, László, Kovács D., Jagarics, Völgyi, Kiss G., Kotnyek, Póka (Anger). Edző: László Roland.

A hazai csapat sokpasszos játékkal, szebbnél szebb helyzeteket kidolgozva szerezte a góljait, mind az első, mind a második félidőben. Ilyen arányban is megérdemelten nyert az LTE csapata.

Gólszerzők: Kiss K., Kondákor, Simon P., Takács, Koczor.

Jók: az egész csapat, ill. Dolmányos.

U19: Lenti–Kiskanizsa 10-0.

Magnetic Andráshida TE–Szalai-Edelholz Zalalövő 1-2 (0-1)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Andráshida TE: Kemes – Kovács P. (Péhl K.), Lukács, Doszpoth, Kovács D., Kaprinai, Kotsis, Nikitscher (Boncz), Cséber, Deák (Takács), Odonics. Edző: Bencze Péter.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Gyenese, Agg (Elek), Horváth T. (Novák), Bekes, Kellner, Radics (Vizsy), Cseresznyés, Biczó, Horváth D. Edző: Ostrom János.

Egy jelentősen „megfiatalodott” ATE látta vendégül a tavaszi nyitófordulóban a ZTK együttesét. A 25. percben büntetőből Gyenese szerzett vezetést a vendégeknek, majd szinte rögtön a fordulást követően Horváth Dániel egy közeli lövéssel növelte a zalalövői előnyt. A hazai csapat ezután magára talált, és Odonics fejes góljával negyedórával a vége előtt visszajött a mérkőzésbe. Az Andráshida mindent megtett az egyenlítésért, a hátralevő játékidőben azonban már nem sikerült újabb gólt szerezni. Összességében a mezőnyben kiegyenlített játékot és kevés helyzetet hozó mérkőzésen a hazaiak hibáit kíméletlenül kihasználó zalalövőiek elvitték a három pontot Andráshidáról.

Gólszerzők: Odonics, ill. Gyenese, Horváth D.

Jók: Kovacs P. Kovács D. Lukács L., Odonics, ill. Gyenese, Horváth T, Bekes, Kellner.

U19: Andráshida TE–Zalalövő 2-2.

Flexibil-Top Zalakomár–Semjénháza 0-4 (0-3)

Zalakomár, néző. Jv.: Bors B.

Zalakomár: Tóth Pajor – Takács Cs., Takács D., Mutter, Horváth J., Madarász (Daróczi), Földesi, Nagy M. (Rozs), Horváth T., Mészáros, Tinó (Kuti). Edző: Mutter Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Horváth P., Balogh P., Körösi, Csongár, Dobri, Kapuvári (Earles Matthew), Szilágyi, Kozári, Bakos. Edző: Kovács Imre.

A semjénházaiak a félidő közepén egy megpattant lövéssel megszerezték a vezetést, majd rögtön rárúgták a második találatukat. A játékrész vége előtt a rendezetlen hazai védők között ugrott ki a vendégek csatára, és ezzel háromra növelte az előnyét a Semjénháza. A második félidőben próbáltak többet kezdeményezni a hazaiak, de az üres kapuba se sikerült betalálniuk. A mérkőzés végén egy pontrúgás után beállították a vendégek a végeredményt. Összességében meg­érdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Körösi (2), Balogh P., Szilágyi.

Jók: Horváth T., Földesi, ill. az egész csapat.

U19: Zalakomár–Semjénháza 2–1.

Hévíz–Zalaszentmihály 2-1 (1-1)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Siket L.

Hévíz: Kiss J. – Meidl, Dominkó, Nyári (Sebestyén), Buza, Szindekovics (Bresztovszky), Nagy G., Nagy D., Damina (Pál), Lajtai (Huszár), Karakai. Edző: Damina László.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Csilits, Vida, Soós M., Varga, Sebestyén (Szentgyörgyvölgyi), Soós B., Horváth Ma. (Ujvári), Horváth Má, Janda, Tricsli. Játékos-edző: Biczó Attila.

Alacsony színvonalú mérkőzésen a szerencsésebb csapat nyert.

Gólszerzők: Karakai (11-esből), Damina ill. Vida

Jók: senki, ill.Vida, Soós, Janda.

Zalaszentgrót–Femat Csesztreg 3-0 (1-0)

Zalaszentgrót, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Gájer, Ferenczi (Kiglics), Horváth B., Baráth, Csik, Iberhart (Farkas F.), Penczák (Horváth D.). Edző: Jankovics Péter.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Pál (Péter), Szekeres, Horváth Ro., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Magai), Őri M. (Könye Balla), Elek. Edző: Tamás Tamás.

Egy hét alatt másodszor randizott a két együttes. Gyors helyzettel jelezte a csesztregi gárda, hogy nem városnézésre látogatott ide. Aztán a 6. percben gyors hazai kontra végén Ferenczi szerezte meg a vezetést. Mezőnyben folyt a játék, a két együttes a hideg ellenére sem kímélte egymást. Nagyobb helyzet hazai oldalon alakult csak ki, de ezek rendre ki is maradtak. Fordulás után sem változott a játék képe, a Szentgrót gyors kontrákkal veszélyeztetett. A 70. percben a sokadvirágzását élő Tóth Dániel lőtte a szentgrótiak második gólját, majd ugyanő szerezte a harmadikat is. Ezen a vasárnapon akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna a hazai csapat. Az előző hét végi fiaskó után a hazaiak a szurkolóknak ajánlják ezt a győzelmet.

Gólszerzők: Tóth D. (2), Ferenczi.

Jók: Tóth D. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

U19: Zalaszentgrót–Csesztreg 5–5.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Koczfán Petra (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti TE), Kühne László (Szepetnek), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár). ZH