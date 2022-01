„Az ezer egyes lesz a fő számom a jövőben, azt nem szeretném elengedni, de kipróbálnám magam párosban vagy négyesben is. A párizsi olimpiára is leginkább egy csapathajóban lenne esélyem kijutni, szívesen szereznék rutint benne. Az idei célom, hogy elindulhassak a szegedi U23-as világbajnokságon. Biztos fantasztikus hangulat lesz, remélem megadatik a lehetőség, hogy engem is ott bíztathassanak.”