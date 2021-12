Fülöp Mihály Magyar Kupa 2021.12.07. 17:41

Jó hétvégét zártak a Zalaegerszegi Vívó Egylet ifjú versenyzői

Edzői értékelés szerint is nagyon sikeres hétvégén jutott túl a Zalaegerszegi Vívó Egylet, melynek tagjai három döntős helyezést is elértek és ezekkel értékes pontokat gyűjtöttek be.

Fekete Gábor vezetőedző mellett a pontszerző versenyzők: Szemes Áron, Simon Borbála és Bagosi Bendegúz Forrás: ZVE

A Fülöp Mihály Magyar Kupa sorozat Budapesten megrendezett versenyén a gyermek korosztályú tőrözők mezőnyét 44 induló alkotta, akik közt az egerszegi Szemes Áron bejutott a nyolcas döntőbe, ott pedig végül a 7. helyen végzett. A ZVE fiatalja 15-14-re kapott ki a 4 közé jutásért vívott összecsapáson. Ugyanitt Iván Nándor a 27., az élete első versenyén induló Böcskey Csanád pedig 39. lett. A leányok versenyében Tóth Abigél a későbbi győztestől kapott ki és a 14. helyen zárt, Bagosi Borka a 20., Soós Luca Fanni pedig a 34. helyen végzett. Az újonc korosztályban is ott voltak az indulók között a ZVE tagjai. A lányoknál (38 induló) szintén volt egy döntős, Simon Borbála, aki végig kiegyensúlyozott vívással jutott a nyolc közé és ott a 8. helyen végzett. További egerszegi helyezések: 11. Antal Katalin, 27. Tóth Abigél, 28. Soós Luca Fanni, 30. Bagosi Borka, 32. Iván Fruzsina. A fiúk között (52 induló) az egerszegiek közül a legjobban a 12. helyen végzett Világhy Szilárd szerepelt, aki végig jól vívott és nem sok hiányzott neki a 8 közé kerüléshez. Szemes Áron a 23., Soós Zsombor a 25., Csatlós Gellért a 27., Hodor Csanád a 35. helyen zárt. Az UTE versenye mellett a ZVE tagjai közül a Szolnokon lezajlott vidékbajnokságon is volt induló. A férfi tőrözők között szerepelt a még csak kadet korú Bagosi Bendegúz, aki nagyon jó vívással beverekedte magát a legjobb nyolc közé, ahol a 8. helyen végzett. A ZVE fiataljait Fekete Gábor vezetőedző, valamint Simon Kristóf, Pataki Zoltán és Rosta Richárd edzők készítették fel.

