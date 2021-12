- Tizenegy évnyi külföldi edzősködés után tértem haza – kezdte a szakember. – Négy évet az Egyesült Államokban dolgoztam, előtte ugyancsak négy esztendeig Németországban, azt megelőzően pedig három évet Angliában töltöttem. Amikor tavaly a koronavírus felütötte a fejét, hazajöttünk, holott a makaói szövetségi kapitányi poszt is fel volt ajánlva számomra. A határokat lezárták, régi zalaegerszegi barátaim pedig szóltak, hogy lenne itt is feladat, hiszen épül az új terem, sőt el is készült. Egykét hónap után már láttam, hogy mennyire szép is ez a hely, úgyhogy a makaói ajánlatot visszamondtam...