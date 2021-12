A tavalyi, minden szempontból rendhagyó esztendő után a 2021-es sportesztendőt is nagyban befolyásolta a koronavírus-járvány, de már korántsem olyan mértékben, mint 2020-ban. Megrendezhették végre a tokiói olimpiát, s nagy örömünkre két zalai sportoló is ott lehetett az ötkarikás játékokon (Major Veronika, Szűcs Valdó), továbbá a paralimpián is volt megyénkből induló (Zborai Gyula). Az idén nem maradtak el a kulcsfontosságú hazai események, így megyénk sportolóinak volt lehetőségük a hazai és a nemzetközi viadalokon is bizonyítaniuk. A legjobbnak választott sportolók mellett ezúttal is felsoroljuk – a korábbi gyakorlatnak megfelelően, sorrendiség nélkül – mindazokat a zalai versenyzőket, akik az adott kategóriában jelölést kaptak. Szavazásunk több, mint ötvenesztendős múltjában néha megesett, hogy eltértünk a megszokott formától, de ritka esetek voltak azok is. Az idén ismét ezt kellett tennünk, de örömteli oka van ennek. Az ifjúsági leányoknál ugyanis a két kanizsai kajakos, Kiskó Réka és Decsi Dorina együtt, egy hajóban nyertek ifjúsági világbajnoki címet kajak kettes 200 méteren, és további érmeket is szereztek. Éppen ezért az a döntésünk született, hogy 2021-ben megosztva ítéljük oda nekik az év legjobb zalai leány ifjúsági sportolója elismerést.



A szavazásnál továbbra is az adott naptári esztendőben nyújtott teljesítményeket vettük figyelembe. Továbbá azon sportolókat, akik zalai klubok igazolt versenyzői és legalább a serdülő korosztály képviselői. A legjobbaknak terveink szerint a zalaegerszegi Galeri étteremben adjuk át az elismeréssel járó kupákat egy később kijelölendő időpontban.



2020 legjobb felnőtt női sportolója:

Major Veronika (sportlövő, BEFAG Keszthelyi Erdész LK).

Major Veronika

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

Jelölést kapott még: Airizer Emese (ZTE-ZÁÉV TK, tekéző), Sabján Csenge (ZTE-ZÁÉV TK, tekéző), Gál Henrietta (ZTE-ZÁÉV TK, tekéző), Varga Dominika (úszó, Dél-zalai Vízmű SE), Gara Tícia (sakkozó, Tungsram Aquaprofit NSK), Sárecz Éva (tájfutó, Trio Egerszeg ZTC), Végh Zsuzsanna (asztaliteniszező, Kanizsa Sörgyár SE), Góczánné Tóth Zsuzsanna (atléta, Zalaszám-ZAC), Furulyás Lili (atléta, Zalaszám-ZAC), Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg, ZTC, tájfutó), Danicser Anita (erőemelő), Mayer Hajnalka (Zalaegerszegi Városi Modellező Klub, modellező), Mayer Viktória (Zalaegerszegi Városi Modellező Klub, modellező), Nagy Pálma (atléta, Zalaszám-ZAC).



2020 legjobb felnőtt férfi sportolója:

Szűcs Valdó (atléta, Zalaszám-ZAC).

Szűcs Valdó

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Jelölést kapott még: Somogyi Péter (sportlövész, ZTE SKK), Rácz Dániel (súlyemelő, ZTE SK), Havasi Ferenc (sportlövész, ZTE SKK), Papp Péter (súlyemelő, ZTE SK), Farkas Ádám (ZTK-FMVas tekéző), Demjén Patrik (ZTE FC, labdarúgó), Kántor Gergely (Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsa SK, sakkozó), Wolf Ádám (Zalaegerszegi Vívó Egylet, vívó), Kozma Károly (ZTK-FMVas tekéző), Bedi Bence (ZTE FC, labdarúgó), Boti Ferenc (Canissa MSE, hajómodellezés), Pintér Károly (ZTK-FMVas, tekéző), Gergye Ákos (úszó, Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub).



2020 legjobb junior női sportolója:

Muszil Ágnes (atléta, Zalaszám-ZAC).

Muszil Ágnes

Jelölést kapott még: Magasházi Mercédesz (birkózó, Kerámia Tófej SE), Kovács Petra (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub), Szira Zsófia (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub).



2020 legjobb junior férfi sportolója:

Rácz Gergő (súlyemelő, ZTE Súlyemelő Klub).

Rácz Gergő

Jelölést kapott még: Kovács Nemes Benjamin (birkózó, Kanizsa Birkózó SE), Szabó Marcell (ZTE Sportlövész Klub), Kiss Zoltán (Zalaegerszegi Judo SE, cselgáncsozó), Simó Bence (Zalakerámia-ZTE KK, kosárlabdázó).



2020 legjobb ifjúsági leány sportolója:

Kiskó Réka és Decsi Dorina (mindketten kajakozók, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub).

Kiskó Réka és Decsi Dorina

Jelölést kapott még: Röszler Dóra (atléta, Zala­szám-ZAC) Nett Vivien (úszó, Zalaco ZÚK), Varga Krisztina (ZTE Sportlövész Klub, sportlövész), Hetyei Nóra (Keszthelyi Kiscápák SE, úszó), Demeter Dorina (Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsa SK, sakkozó), Zsámár Panna (Kanizsai Vadmacskák SE, kosárlabdázó), Tóth Alexa (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE), Borsos Eszter (sportlövő, PSLE Nagykanizsa), Kálovics Adél (kajakozó, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub), Angelina Alexandrova (sakkozó, Keszthelyi Spartacus), Bruchner Regina (kerékpáros, Zalaegerszeg Kerékpáros SE).



2020 legjobb ifjúsági fiú sportolója:

Kurucz Levente (kajakozó, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub).

Kurucz Levente

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

Jelölést kapott még: Varga Barnabás (ZTE Sportlövész Klub, Ódor Noel (Zalaegerszegi Judio SE, cselgáncsozó), sportlövész), Oswald Dániel (ZTK-FMVas, tekéző) Varga Martin Csongor (súlyemelő, ZTE SK), Mátéffy Gábor (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE), Varga Barnabás (sportlövő, ZTE SKK), Gombócz Ferenc (sakkozó, Tungsram Aquaprofit LSK), Tankovics Tamás (PLSE Nagykanizsa, sportlövész). Nagy Olivér (cselgáncsozó, Röntgen Nagykanizsa Judo Klub),



2020 legjobb serdülő leány sportolója:

Bukovics Rebeka (úszó, Dél-zalai Vízmű SE).

Bukovics Rebeka

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Jelölést kapott még: Kálóczi Regina (sportlövő, BEFAG Keszthelyi Erdész LK), Orbán Flóra (asztaliteniszező, Kanizsa Sörgyár SE), Varga Krisztina (sportlövő, ZTE SKK), Simon Borbála (vívó, Zalaegerszegi Vívó Egylet), Beznicza Míra (Keszthelyi Spartacus, sakkozó), Lőcsei Fanni Lili (Zalaegerszegi Shotokan Karate SE, karatézó), Horváth Jókus Vivien (Zalaegerszegi Shotokan Karate SE, karatézó), Csahóczi Kamilla (Keszthelyi Városi Diáksport SE, atléta), Tóth Luca (Keszthelyi Kiscápák SE, úszó), Kerti Réka (Zalaegerszegi BSE, birkózó), Osbáth Lora (Toriki KHKE, karatézó), Osbáth Hanna (Toriki KHKE, karatézó).



2020 legjobb serdülő fiú sportolója:

Ruzsics Milán (birkózó, Zalaegerszegi Birkózó SE).

Ruzsics Milán

Jelölést kapott még: Mezőfi Márk (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE), Apró Barnabás (Z. Csuti-Hydrocomp, sakkozó), Gyarmati Balázs (Zalaegerszegi Birkózó SE, birkózó), Simon Márk (Zalaegerszegi Judo SE, cselgáncsozó), Kozma Ádám (Zalaszám-ZAC, atléta), Both Bálint (Zalaszám-ZAC, atléta), Vaska Botond (cselgáncsozó, Röntgen Kanizsa – Nagykanizsa Judo Klub), Garai Nimród (cselgáncsozó, Röntgen Kanizsa – Nagykanizsa Judo Klub), Pőcze Bence (birkózó, Kanizsa Birkózó SE). Veilinger Ádám (Zalaegerszegi Shotokan Karate SE, karatézó).



2020 legjobb zalai csapata:

ZTE Sportlövész Klub légpuskásegyüttese.

Jelölést kapott még: Kanizsa Sörgyár SE női asztalitenisz-csapata, Zalaszám-ZAC 4×200 m-es női felnőtt váltója, Zala megye fogathajtó válogatottja, Kanizsa Vízilabda SE férfiegyüttese, TRIÓ Egerszeg ZTC újonc serdülőcsapata, Nilfisk Kanizsa TC akrobatikus torna csapata, ZVE férfi tőrcsapata.



Zborai Gyula az év parasportolója

Zborai Gyula

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Három esztendeje hirdettük ki először az év legjobb zalai, fogyatékkal élő parasportolóját. Megállapodásunk alapján a győztes személyéről a Zala Megyei Speciális Sportszövetség dönt. Így történt ez most is, és a döntés értelmében a tokiói játékokra sikeresen kijutott, negyedik paralimpiáján szereplő Zborai Gyula asztaliteniszező lett Zala megye legjobb parasportolója.