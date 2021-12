A bajnokság során először sikerült szinte teljes kerettel fogadni aktuális ellenfelelüket a zalaiaknak, ami egyben szomszédvári rangadó is volt. Az első két játszma végig szorosan alakult, mindkét szett végjátékából a hazaiak jöttek ki jobban. A harmadik szettben 8:5-ös vendég előnynél Molnár Bence sérülést szenvedett, és ebben a játékrészben már nem is tudott pályára lépni. A Szombathely ráérzett a lehetőségre, és – igaz, hogy a ZTE szívósan küzdött – sorban szerezte pontjait. Szerencsére az utolsó szettre sikerült összedrótozni a rutinos centert, így ha minimális különbséggel is, de hozta a szettet a ZTE RK, ami egyben az első győzelmet jelentette.