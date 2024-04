A megyeszékhelyi József Attila könyvtárban csütörtökön megtartott verselésre tizenheten jelentkeztek. A szervezők nevében dr. Kocsis Gyula érdeklődésünkre elmondta, két mű előadását várták el, a szabadon választott vers mellett a 100 éve született Váci Mihály, illetve a 80 éve meggyilkolt Radnóti Miklós költeményeiből válogathattak a szavalók. Az elhangzottakat a Kereki Judit, Kiss Gábor és Szemes Béla alkotta zsűri értékelte. Első helyet ért el Fülöp Katalin (Zalaegerszeg), második dr. Marótiné Diószegi Erzsébet (Nagykutas), megosztva harmadik helyezett lett Szarvas Péter (Bázakerettye) és Vincze Tamásné (Zalaszentgrót).

Dr. Kocsis Gyula szólt arról is, hogy januárban, a magyar kultúra napjához kapcsolódva hirdették meg Poézis 24 címmel szépirodalmi pályázatukat, amire harminc alkotótól száznál több pályamű érkezett be. Ennek eredményét május elején teszik közzé, a műveket olvasni lehet majd a Facebook-oldalukon is, árulta el.