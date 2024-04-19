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A zalai mozik pénteki műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.00 Bonus Trip (magyar vígjáték); 18.00 Back to Black (amerikai életrajzi film); 20.15 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm)

Cinema City: 15.15, 17.30, 19.45, 22.30 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.15 Bonus Trip (magyar vígjáték); 20.10, 22.30 Szunnyadó vérebek (ausztrál-amerikai thriller); 22.00 Micimackó: Vér és méz 2. (amerikai horror); 13.00, 17.00, 19.20 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 21.40 Az első ómen (amerikai horror); 18.20 SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie (dél-koreai koncertfilm); 13.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 15.10 Dűne – második rész (amerikai sci-fi)

Nagykanizsa

Cinema: 17.15 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 17.30 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 18.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 19.45 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.00 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 20.30 Az első ómen (amerikai horror) 

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 17.00 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 19.30 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); Kisterem: 14.00 Bonus Trip (magyar vígjáték); 16.30 Vaskarom (angol-amerikai életrajzi dráma); 19.00 A szenvedély íze (francia romantikus dráma)

Címkék#mozi#műsor#ajánló

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