RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A’la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Pápáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 17.05 Komolyan a zenéről (utolsó pénteken) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 16.45 Itthon vagy! 17.00 Keep Young and Fit! 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: Itt né, székelyföldi 21.45 Híradó 22.15 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 Családias 7.30 Info blokk 8.00 Nagykanizsa futtbaljának napjai – beszélgetés az Olajbányász hőskoráról 8.30 Híradó 8.45 Székely konyha 9.10 Az egyórás üzlet 9.35 Varjúháj 10.05 Info blokk 10.35 Lapozó 12.00 Családias 12.30 Nagykanizsa futtbaljának napjai – beszélgetés az Olajbányász hőskoráról 13.00 Székely konyha 13.25 Az egyórás üzlet 13.50 Varjúháj 14.20 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Kibeszélő extra 19.00 Info blokk 19.30 Családias 20.00 Híradó 20.15 Az Elízuimi kém 21.10 Aktuális 21.30 Info blokk 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Kibeszélő extra 1.00 Info blokk 1.30 Családias 2.00 Híradó 2.15 Az Elízuimi kém 3.10 Aktuális 3.30 Info blokk 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Savaria Filmfesztivál: Kutyaélet 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Határtalan tudás: Tudás hozzáférés 8.50 Savaria Filmfesztivál: Belső könyvtár 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Savaria Filmfesztivál: Kutyaélet 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Határtalan tudás: Tudás hozzáférés 10.50 Savaria Filmfesztivál: Belső könyvtár 12.00 Képújság 18.00 Albert szerint 18.12 Kukkantó 18.36 Rigmus 18.39 Hargita TV: Székely gazda 19.00 Híradó 19.15 Balatoni Mozaik 19.45 Kvantum 20.15 Balasport 2023 20.45 Diagnózis: Molotov 20.24 Savaria Filmfesztivál: SzínpadON 21.00 Albert szerint 21.12 Kukkantó 21.36 Rigmus 21.39 Hargita TV: Székely gazda 22.00 Híradó 22.15 Balatoni Mozaik 22.45 Kvantum 23.15 Balasport 2023 23.45 Diagnózis: Molotov 23.24 Savaria Filmfesztivál: SzínpadON 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2023. április 9-i, keddi műsor ismétlése: Borbírálat Nován – III. Karikázó Nap Nován, összeállítás (ismétlés) – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések