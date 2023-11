A művésztanárként is ismert alkotónak több kisplasztikája is helyett kapott a volt zsinagóga karzatán lévő tárlaton, melyek elődöket, neves szobrászokat, festőművészeket formálnak. Portálunk a hét végén ezek közül mutat be kilencet ismertető sorozat keretében. Láthatjuk, hogyan látja Farkas Ferenc Leonardo Da Vincit, Albrecht Dürert, Maulbertsch-et, Munkácsy Mihályt, Rodint, Rippl-Rónai Józsefet, Mednyánszky Lászlót, Giacomettit, Eschert, El Grecot.

6. Alberto Giacometti

Alberto Giacometti (1901-1966) svájci születésű szobrász, a nagyközönség számára a „pálcika szobrokról” ismert.

Giacometti Dog című alkotása

Forrás: Guggenheim Museum

Alberto Giacometti 1901-ben született az olasz határhoz közel fekvő pici faluban, magas hegyek között, az iskoláit helyben és Genfben végezte, az École des Beaux-Arts-ban és az École des Arts et Métiers-ben képzőművészetet tanult. 1920-ban elkísérte apját a XII. velencei biennáléra, majd Olaszországban maradt. Végiglátogatta a régi korok művészetét őrző helyeket, múzeumokat. Nápolyi utazása során megnézte Pompeiit, megismerkedett az etruszk művészettel is. Ez utóbbi fontos momentum volt művészi életében, nem nehéz felfedezni az érett művész stílusa és a vékony, öntött etruszk szobrok közötti hasonlóságot. 1922-ben Párizsban utazott, 1927-ben kezdte „önálló” művészi életét: saját műtermet nyitott, a párizsi értelmiség kávéházaiba járt, megismerkedett a korszak jelentős irodalmáraival, filozófusaival, művészeivel. Néhány név a jeles listáról: Sartre, Christian Zervos, Tristan Tzara, Paul Eluard, Salvador Dali, Max Ernst, André Breton. Lassan túllépett a kubizmuson, kísérletezett, kisméretű szobrokat készített, „haszontalan tákolmányoknak nevezve. Némelyiket lelkes gyűjtők mentették meg. Esőként próbálkozott a mobilszobrok készítésével is. Szürrealista és dadaista kiállításokon szerepelt.