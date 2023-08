A nap képe 25 perce

Új Férfi az Ájlávjúban

A színház élő szövet, amiben benne van az egész életünk – a színpadon és a színfalak mögött is. Erről szombaton este testközelből győződhetett meg a Kvártélyház közönsége: az egyik főszereplő betegsége miatt új Férfi debütált a szabadtéri színház színpadán. Mert, ahogy a Queen is megénekelte: The Show must go on!

Varga Lívia Varga Lívia

Az előadás egy pillanata. Elöl Támadi Anita és D. Varga Ádám, hátul Dura Veronika és Tompagábor Kornél Fotó: Pezzetta Umberto

A beugró nem volt más, mint a darab rendezője, Tompagábor Kornél, akinél Zalaegerszegen jelen pillanatban kevesen ismerik jobban a Kvártélyház Szabadtéri Színház idei új produkcióját, az „Ájlávjú – Te édes, de jó vagy, légy más” című amerikai jókedvű zenés musical-revüt, amire szükség is volt, hiszen mindössze pár órája volt a felkészülésre. Ahogy mai nap képénk is mutatja: a rendező nem lógott ki a színészek sorából.

