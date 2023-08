A felhívásban olvasható, hogy a nemrégiben bezárásra ítélt Zalakerámia, vagy ahogy a helyiek emlegetik a tófeji kerámia évtizedek óta fontos szerepet töltött be a falu életében. Talán nincs olyan család, amelynek a szűkebb, vagy tágabb rokonságából ne dolgozott volna ott valaki. A gyár megszűnésével sajnos lezárult egy korszak, Gutorföldéről is sokan kényszerülnek máshol, messzebb munkát keresni. A kiállítás szervezői szeretnének e jelképes gesztussal emléket állítani ennek a korszaknak, és tisztelegni azok előtt, akik a gyár megszűnésekor vagy korábban ott dolgoztak. Biztosan sok gutori házban őriznek őriznek kerámia vázákat, kávés készleteket, hamutartókat és más dísztárgyakat az 1960-70es évekből. Talán régebbi iratok , oklevelek és más, a gyár és az ott dolgozók éltével kapcsolatos emlékek is vannak még.

Akinél akadnak ilyenek és szívesen kölcsönadja a tárlatra, azt augusztus 15-ig tehetik meg, a kiállítandó emlékeket a gutorföldi művelődési házba várják.

Augusztus 20-án 10 órakor lesz ünnepi szentmise a településen a kenyér megáldásával. A kiállítás 14.30-kor órakor nyílik meg a művelődési házban. Délután a szabadtéri színpadnál 15 órától népi játszótér várja a gyerekeket, közben fellép a Zalaapáti Harmonikazenekar, 17.30-kor Kocsis Tibor, majd a helyik TMK Rock Band. Az estet a Fáraó együttes bálja zárja.