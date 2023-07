A július 4-i első alkalom a kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 30 látogatót vonzott, akik a gyermekkönyvtárban többféle alkotótevékenységet kipróbálhattak, az érkezőket Takácsné Giczi Hajnalka és Burkusné Riba Liliána várta. Tóth Renáta, a megyei bibliotéka igazgatója lapunknak elmondta, az intézményt a 2019-ben elnyert családbarát cím is kötelezi arra, hogy a generációkat együtt is élményhez juttassák a széles témaköröket felölelő programokkal. A visszajelzések igazolják, hogy szükség van a Deák teraszra is, amely augusztus végéig áll rendelkezésre.

Az újrahasznosítás jegyében választott alapanyagokból olvasmányélmények alapján készíthetnek ajándékokat a gyerekek, akik pontgyűjtő játékban vehetnek részt. Akik többször jelennek meg, ajándékcsomaggal lesznek gazdagabbak. Ezúttal közös alkotásra ösztönző játék is kapcsolódik a programhoz, a családokat a könyvtárosok szélcsengő készítésére ösztönzik, amelyeknek a fotója felkerül a gyermekkönyvtár közösségi oldalára. A Deák terasz legközelebb július 7-én, pénteken nyit, jó idő esetén a könyvtár előtti téren.