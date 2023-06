A versenyzők nagy számára tekintettel a Hontravel Kft. 3 hétvégére szervezte az országos döntőt, s a zalaiak is más-más alkalommal utaztak el fellépni az ország túlsó csücskébe. Mint Kulcsárné Csejtei Marianna, akinek 3 csoportja is kimagasló eredményt ért el, lapunknak elmondta, remek hangulatú, izgalmas vetélkedésben volt részük. Vármegyénket több szólista és csoport is képviselte, s eredményükkel szinte minden kategóriában öregbítették szűkebb pátriánk jó hírét.

Vízlendvai László, a Vajda József Népdalkör Egyesület elnöke (középen) és Király Imre (mellette), a kiemelt arany minősítést dokumentáló oklevéllel

Fotó: Fincza Zsuzsa

Vers- és prózamondás kategóriában arany minősítést kapott: Majlinger Józsefné és Magyarné dr. Huszár Tünde, kiemelt arany minősítést érdemelt Fülöp Katalin és Király Imre. Színjátszás kategóriában az Alibánfai Színjátszók arany; népi játék kategóriában a gellénházi Vajda József Népdalkör Egyesület kiemelt arany; népdalkör, kórus kategóriában az alibánfai Lila Akác Népdalkör és a Felsőrajki Népdalkör kiemelt arany minősítést hozhatott haza Zalába. Az utóbbi 3 "kiemelten aranyos" népdalkör szakmai vezetője Kulcsárné Csejtei Marianna, aki megígérte, a tervek szerint jövőre Siófokon megrendezésre kerülő versenyen is hasonlóan dicséretes eredményre törekednek.