- Kis lépésekben újítunk minden évben a művésztelep köré szervezett fesztiválon – mondta a festőművész. - Újdonság, hogy vasárnap este Bruti előadásával a standup-comedy műfaját is behoztuk. Tavaly nagy sikert aratott, hogy bevontuk a művészeket is egy kis szerepjátékba. Akkor a boldog békeidőket és a gengszterek világát idéztük fel, most a reformkor végét és a századelőt elevenítettük fel fikciós történelmi játékunkban Nyári Elek és zenekarának közreműködésével. Az elkészült alkotásokból pénteken lesz zárókiállítás, ahol népviseleti bemutatót és tombolasorsolást tartunk, majd a Happy Singers együttes lép fel. Másnap tíz társammal együtt felkerekedünk és egy hétig a Tófeji Nemzetközi Művésztelepen veszünk részt – összegezte Buday Mihály.