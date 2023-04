Első – de nem utolsó – alkalommal szervezte meg játékos nyomkereső túráját az egyesület. Az esemény célja az volt, hogy kiszakítsa az embereket a hétköznapi rutinból, és ráirányítsa figyelmüket a mozgás és egészséges életmód fontosságára, a természet szeretetére. A résztvevők családokban és baráti társaságokban indultak útnak, hogy a játékos logikai feladatokat megfejtve kiderítsék, hova tűnt el Zalaegerszeg város szeretett nyuszija.

Az eseményen különböző kategóriában különféle nyeremények is felajánlásra kerültek, melynek díjátadóját kedden 17 órakor tartották a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az átadón díjazták többek között a legkreatívabb névvel induló csapatot, melyek a Túristák és Parizerek lettek; a túra során készített legjobb családi szelfit, melyet a Simlis és Szendék csapata nyert meg. A nyomok alapján lehetőség volt arra is, hogy a résztvevők saját elképzeléseiket, történeteiket küldjék be NyúlPeti eltűnése kapcsán. A zsűri nehéz döntés előtt állt, hiszen számos vicces és kreatív történetek születettek, a legjobbnak azonban a Csacsi Taki család meséjét találták, akik így megnyerték a fődíjat, egy hévízi családi hétvégét, melyet az egyesület fő támogatója, az ALina Apartman ajánlott fel.

Az átadó pillanatai.

Fotós: Jóna István

A díjátadón elhangzott: az egyesület tagjai is izgultak NyúlPeti sorsáért, hiszen ez volt az első ilyen jellegű rendezvényük. A Hello Életem Egyesület még csak most lesz 1 éves, rendezvényeiket együttműködő partnereik és támogatóik által valósítják meg, amiért külön köszönetüket fejezték ki. Az egyesület tagjai az egészségkultúra népszerűsítését tűzte ki céljául, és a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően számos hasonló programot terveznek még a jövőben megvalósítani.