Vilkó lapunknak elmondta: meglepte őket a jelölés, hiszen a legutóbbi két albumuk, az Oldskool és a K.O. is megkapta ezt az elismerést, s ezek után már nem számítottak rá, hogy sorrendben a harmadik albumukat is érdemesnek tartja jelölésre az erre hivatott szakmai bizottság.

– Titkon persze reménykedtünk benne, hiszen A bohóc szerintünk is, és szerencsére a közönségünk szerint is egy nagyon jól sikerült album – mondta a gitáros. – Abból a szempontból különleges, hogy ez az első lemezünk, amelyik már Siska Finuccsi közreműködésével készült. Siska csatlakozása nagyon jót tett a csapatnak, hiszen akárcsak Zolee, ő is nagyszerű rapper, ezáltal amolyan zenekaron belüli vetélytársává vált Zolee-nak, így ő is sokkal nagyobb energiát fektet bele a munkába. Siska jelenléte másfajta hozzáállást, másfajta energiát igényel, s Zolee ehhez maximálisan tudott alkalmazkodni, ami vissza is tükröződik A bohóc dalain.

Takács Vilmos hozzátette: a Fonogram-díjra történő jelölés önmagában is nagy elismerés a zenei világ szereplőinek, maga a díjkiosztó pedig igazi örömünnep, ahol találkozhatnak egymással mindazok, akik egyébként ismerik egymást, csupán kevés idejük van arra, hogy beszélgessenek egy jót a másikkal. Vilkó a díjkiosztóra ezért mindig úgy tekintett, mint egy kiemelt eseményre az életében.

A Ganxsta Zolee és a Kartel eddig két alkalommal nyerte el a Fonogram-díjat, 2020-ban az Oldskool, 2018-ban pedig a K.O. című albumával. Mindkettőt az év hazai rap vagy hip-hop albuma kategóriában díjazták. A Fonogram jogelődjét, az Arany Zsiráfot négyszer kapták meg, igaz, Vilkó akkor még nem volt a zenekar tagja. 1998-ban a Jégre teszlek albummal még az év hazai 'új irányzatok' albuma kategóriában, 2000-ben a Helldoradóval, illetve 2001-ben a Rosszfiúkkal az év hazai rap albuma kategóriában, 2003-ban pedig a Gyilkosság Rt. című nagylemezzel az év hazai rap vagy hip-hop albuma kategóriában bizonyultak a legjobbnak.