Ahogy a 2018-ban készült Majdnem eltoltam és a 2019-es Félúton esetében is fontos volt, ezúttal talán még súlyosabb társadalmi kérdést boncolgat a Holnap nem jön fel a nap. Márió, egy húszéves visszaeső bűnelkövető javítóintézetbe kerül, de rövid időn belül kereket old. Újra kell definiálnia magában a szabadság, a bűnösség és a bűntelenség fogalmát. A rácsokon belül (és azon túl) a könyvekben talál magára, a szökése után ebben segítségére lesz egy Sebő nevű férfi, akihez a hasonló érdeklődése és a szintén mostoha élete miatt csapódik Márió. Mégsem talál rá az áhított szabadságra, de képes megszelídíteni a körülötte (benne?) lévő poklot.

A forgatókönyv a rendező tollából született meg több hónapos kutatómunka és konzultációk után.

– A legfontosabb, hogy ezt a nyers, piszkos világot ne csupán megfessük, ábrázoljuk, hanem megéljük – fogalmazott Lendvai Kristóf. – Magunkévá kell tennünk Márió bűnösségét, együtt kell lélegeznünk vele, csak így érthetjük meg, hogyan alakul ki egy fiatalemberben ez a (számunkra) normasértőnek tartott magatartás, a bűnelkövetés. Ha lebontom a társadalom által Márió köré épített falakat, megértem az ő sajátos értékrendjét, akkor kezdem el érezni, hogy ő is ember – egy végtelenül elhagyatott, elhanyagoló közegből érkező, zavart, túlérzékeny, kockázatvállaló, befelé élő ember, aki megfelelő minták hiányában a társadalom peremére sodródott. Ezután pedig elkezdhetem vizsgálni az útkeresését, a hajlandóságát, hogy változtasson a bűnfelfogásán, és hogy megtalálja-e a szabadságát.

A film főszereplője a jelenleg egyetemista Tóth Artúr, akit a szombathelyi, a celldömölki, de a budapesti színházlátogatók is ismerhetnek. Továbbá nem először dolgozik együtt Kristóffal Czegő Teréz és Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két színművésze, akikhez az ugyancsak vármegyeszékhelyi Mihály Péter is csatlakozik. Az operatőr az idén diplomázó Pusztai Lőrinc, a jelmeztervező ezúttal is Szőke Julianna, a Hevesi Sándor Színház munkatársa, a zeneszerző pedig a GINGER? néven ismert Szipőcs Tamás.

A korábbi két sikeres kisjátékfilm önkormányzatok és vállalkozások támogatásának köszönhetően készülhetett el. A fiatal alkotó a mostani forgatáshoz is olyan szponzorok segítségére számít, akik anyagilag hozzá tudnak járulni a filmkészítés költségeihez és a filmfesztiválok nevezési díjához.

A most egyetemista Lendvai Kristóf előző két filmje számos díjat nyert nemzetközi és hazai filmfesztiválokon. A Félúton fődíjas lett a 27. Országos Diákfilmszemlén, Hollywoodban, a Student Los Angeles Film Awards nemzetközi versenyében pedig egészen a középdöntőig jutott. Szintén az Egyesült Államokban, Stillwaterben, a Red Dirt Film Festivalon a legjobb film díját nyerte el nemzetközi mezőnyben a középiskolások kategóriájában. Az olaszországi Bariban a legjobb férfi mellékszereplő díjával jutalmazták Bellus Attilát, az Under The Stars International Film Festival keretében. A Majdnem eltoltam különdíjat érdemelt ki a 25. Országos Diákfilmszemlén és a 63. Országos Függetlenfilm Fesztiválon, Komlón, a III. Hét Domb Filmfesztivál diákfilmes kategóriájában harmadik helyezett lett. Egyedüli magyar alkotásként ebben a kategóriában bejutott az USA-beli West Chester International Film Festival 18 év alatti filmkészítők számára meghirdetett szekciójába.

Lendvai Kristóf korábban a Zaol-podcastnek is beszélt a terveiről: