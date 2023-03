Az idén 40 éves Hevesi Sándor Színház vezetője, dr. Besenczi Árpád igazgató, a Griff Bábszínház részéről pedig Bartal Kiss Rita művészeti vezető és Szűcs István igazgató vett részt a beszélgetésen, melyhez Turbuly Lilla újságíró, a zalai színházi élet jó ismerője csatlakozott. Őket Seres Gerda újságíró kérdezte az aktualitásokról a színház nézőtéri büféjében.

A rendezvény online is követhető volt a Magyar Színházi Társaság, a Jó kérdés közösségimédia-oldalán, később pedig visszanézhető a Magyar Színházi Társaság oldalán. Az eseménysorozatot az NKA támogatja.



A Magyar Színházi Társaság a Magyar Színházművészeti Szövetség jogutódjaként alakult 1997. október 13-án. A szövetség első elnökének 1949-ben Major Tamást, titkárának Horvai Istvánt választották meg. A színházi tagozat vezetője Ladányi Ferenc, a filmtagozaté Kis József, a rádióé Újhelyi Szilárd, a dramaturg–kritikus tagozaté Molnár Miklós lett. 1951 őszén indult meg a szövetség szakosztályainak tevékenysége. A színész–rendezői szakosztály felelőse Apáthi Imre, a dramaturg szakosztályé Kovács András, a szcenikus területé Fülöp Zoltán volt. (Forrás: a társaság honlapja)

Jó kérdés-sorozat

A Magyar Színházi Társaság Jó kérdés beszélgetéssorozata 2017 szeptemberében indult, fókuszában aktuális, szakmai, de a nagyközönség számára is érdekes, izgalmas témák álltak. A célkitűzés változatlan a hatodik évadban is, a helyszín azonban hónapról hónapra változik. A Jó kérdés országjárásra indult, hogy a szélesebb közönség számára is bemutassa tagszínházait, emellett a megismertesse a Magyar Színházi Társaság tevékenységét.