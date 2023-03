A műsor elején az iskoláról láthatott kisfilmet a közönség, majd a köszöntők sorát Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg egy Bolyai Jánostól, a magyar tudomány egyik legemelkedőbb alakjától, az iskola névadójától vett idézettel.

- Ezen a napon, mikor a róla elnevezett iskola 70. születésnapját ünnepeljük, elvi kötelességünk rá is emlékezni, hisz nem csak zseniális matematikus volt, hanem a fizika területén is kiemelkedőt alkotott, a gravitációértelmezési munkásságával majdnem egy évszázaddal megelőzte Albert Einsteint - mondta. - Ugyanakkor zeneelméleti és filozófiai tevékenysége egyaránt jelentős, sőt, hadmérnökként részt vett a temesvári erőd korszerűsítésében is. Zseni volt, mondhatjuk á nyugodt szívvel, a magyar polihisztorok egyike.