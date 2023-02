Kétszáz éve született Petőfi Sándor, a magyar irodalom talán legnépszerűbb, legkedveltebb költője. Az évforduló kapcsán 2023-at Petőfi-évvé nyilvánították.

Portálunk az országos programokhoz kapcsolódva arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó interjúalanyokat is játékba hív, így reméljük sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban. Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A Melyik az Ön kedvenc Petőfi verse? sorozatot Az év zalai embere jelöltjeivel kezdjük, ők vallanak arról, melyik költemény kíséri el őket az életükben.

Várjuk olvasóink csatlakozását a [email protected] vagy a [email protected] e-mail címeken.



A VÖLGY S A HEGY



Ha én hegy volnék! (sóhajtott a völgy)

Ha én hegy volnék! milyen isteni

A csillagok szomszédságábul

A nagyvilágra letekinteni.



Az a boldog hegy, ott uralkodik

Királyi széke dicső magasán,

Körűlövedzi hódolattal

Fejét a felhő tömjénfüst gyanánt.



A kelő nap, első sugáriból,

Tesz homlokára aranykoronát,

S a lemenő palástul adja

Rá végsugárainak bíborát,



Ha én hegy volnék! itt elbújva kell

Áttengenem homályos éltemet,

A szomszédig sem láthatok, s a

Szomszédból sem láthatnak engemet. -



Ha én völgy volnék! (sóhajtott a hegy)

Ha én völgy volnék! oh milyen rideg

Ez a magasság, e dicsőség,

Amelyet tőlem úgy irígylenek.



Engem talál az első napsugár

És az utósó is rajtam ragyog,

És mégis mindig olyan puszta

És mégis mindig oly hideg vagyok.



Pillangó, harmat, csalogány, virág...

Hiába hívom, egyik sem szeret,

S mi odalenn enyelgő szellő,

Az idefönn csatázó fergeteg.



Ha én völgy volnék! élnék ott alant

A nagyvilágtól mélyen rejtve el,

S cserélgetném a boldogságot

A szép tavasz kedves szülöttivel!



Pest, 1848. január