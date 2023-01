– Az alkotótársak kiválasztása hogy zajlott?

– A fél csapattal (Dura Veronika, Kovács Virág és Kovács Martin) már együtt dolgoztam az első rendezésemben is, velük megvolt a közös nyelv és bíztak a szavamban. Amikor felkértek két szerepben rögtön biztos voltam: Kovács Martin lesz Bánk bán, Magyar Cecília pedig Gertrudis. Helvaci Ersant egyetemi éveim óta ismerem, tudtam, hogy több van benne annál, mint amilyen lehetőségekkel a színház megkínálja. Így két komoly szereppel Ottóval és Tiborccal bíztuk meg, örömmel mondhatom, nagyon nem bántam meg. Vera és Virág nagyon tehetséges színésznők, mindketten kaptak egy-egy nehezebb szerepet, Vera egy igazi heves természetű férfit, Peturt, míg Virág Melindát alakítja, akinek (a tömörre dramatizálás miatt) több jelenetet is az érzelmi tetőponton kell elindítani. A sok szereplős drámában többen játszunk több szerepet, köztük én is. Magam csak kényszerűségből kerültem bele, a próbák könnyebb egyeztethetősége miatt. Endre király pedig csak hangban „jelenik” meg Urházy Gábor László tolmácsolásában.

– Milyen az Ön Bánk bán képe? Milyen emlékek maradtak róla a középiskolából, az egyetemről?

– Nincs különlegesebb képem Bánkról, az előadás tükrözi, egyszerűen egy ember, minden pozitív és negatív jelzőjével együtt. Különösebb emlékem nincs róla, annyi maradt meg, hogy szerettem. Pár éve hallottam, hogy Nádasdy Ádám, mondhatni újrafordította, azóta el akartam olvasni ebben a verzióban, hála a felkérésnek, erre most sor került.

– Milyen tapasztalatok gyűltek a gyerekek reakcióiról eddig?

– Nagyon szeretik. Féltem, hogy a tömörítés miatt nem fogják érteni, azonban az ellentétjét tapasztalom. Végig figyelnek, a foglalkozáson aktívak, igazából kaptak egy kulcsot egy irodalom tételhez. Többen megjegyezték, olvasva nem értették vagy feladták, így viszont közel kerültek hozzá, sőt lehet, hogy elolvassák.