Az adventi hétvégéken előbb sütemények, majd hal-, illetve hagyományos ünnepi étkek kerültek – többfajta értelemben is – terítékre, a záróalkalom pedig a vadgasztronómia jegyében telt. Ezúttal a „13 hévízi séf” nevű csoport tartott bemutatót, a jelenlévő tagok pedig beszélgettek is a sorozat háziasszonyával, Miklós Beatrix-szel, a Hévíz Turisztikai Egyesület elnökével. A nap hangulatát a Babos-Piller jazz duó fokozta muzsikájával, egy fűtött sátorban pedig a gyerekeket várták ügyességi játékokkal, foglalkoztató sarokkal.

A legkisebbeket fűtött foglalkoztatósátor várta múlt szombaton

Fotós: Péter B. Árpád

A séfek azt mutatták be az érdeklődőknek, hogyan lehet izgalmas látványfalatokat készíteni az ünnepi asztalra. Ezekhez őz-, szarvas- és vadnyúlhúst használtak, közben pedig meséltek a modern konyhatechnológiáról, illetve arról is: hogyan tud egy háziasszony alkalmazkodni az újszerű gasztrotrendekhez. A hévízi szakemberek tippeket adtak ahhoz is, miként lehet minél kevesebb időt a konyhában töltve míves, a család számára kedves étkeket varázsolni, akár karácsonykor is.

Elhangzott az is: a „13 hévízi séf”-koncepció az örömfőzésre alapul, s egy évben kétszer tartanak közös nagyrendezvényt. Ezután szóba került az utánpótlásképzés, a keszthelyi VSZK-ban folyó szakmai munka is, amely komolyan befolyásolja a térség jövőbeni gasztroéletét.

Terülj, terült asztalkám – az ünnepvárás jegyében

Fotós: Péter B. Árpád

A program során – mások mellett – Veress Ferenc olimpiai és világbajnoki aranyérmes mesterszakács és Farkas Bálint, a hévízi séfek egyesületének elnöke mesélt az érdeklődőknek a vadgasztronómiáról, illetve a térségbeli gasztroszakemberek együttműködéséről.

– Egy nyertes Leader-pályázat segítségével szerveztük az adventi sorozatunkat – összegzett Miklós Beatrix. – A célunk az volt, hogy

felhívjuk a figyelmet a helyi termelőkre s termékekre. Mindezt vonzó köntösben tálaltuk, megspékelve különlegességekkel, sztárséfekkel, kóstolókkal, sütési és főzési technológiák bemutatójával, illetve remek zenei programokkal.

Hévízi sztárséfek meséltek a vadgasztronómiáról. Képünkön Farkas Bálinttal és Veress Ferenccel beszélget Miklós Beatrix

Fotós: Péter B. Árpád

Az év gasztronómusa díjjal is büszkélkedő szakember lapunk kérdésére elárulta: otthon biztosan kerül az asztalra karácsonykor bajai halászlé, mert annak elkészítése mindössze negyven perc. „Ha időtakarékos módon akarod megörvendeztetni a családodat, ez a legjobb választás” – szögezte le Miklós Beatrix.