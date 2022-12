Lendva-hegyen, a magyar turisták körében is népszerű Vinárium-kilátónál találkozott a zalai politikus és Lendva első embere.

Vigh László a találkozón gratulált Magyar Jánosnak a választáson elért eredményért, nemrég ugyanis újra polgármesterré választotta a lendvai közösség. Hozzátette a képviselő, hogy maga is dolgozott 20 éven át polgármesterként, ezért tudja, hogy mekkora feladat üzemeltetni egy települést. Kiemelte, hogy Lendva jól választott vezetőt, Magyar János azon dolgozik, hogy a városban és a térségben élők életét jobbá tegye, hiszen a politika arról szól, hogy annak művelői mit tudnak tenni annak érdekében, hogy az emberek élete jobb legyen.

- Nekünk, magyaroknak Lendva mintatelepülés a külleme, az infrastruktúrája, a rendezettsége miatt - mondta Vigh László. - Igyekszünk a Muravidék központja és Zala megye közt még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a gazdaság, sport, kultúra és a turisztika terén.

Kitért arra is, hogy bár az 1920-ban meghúzott trianoni határok elválasztották ezt a gazdaságilag is összetartozó térséget, és családokat, barátokat szakítottak el egymástól, ma már jó az együttműködés, a határ két oldalán élők részt vesznek egymás rendezvényein is.

Magyar János megköszönte Vigh László támogató szavait. Mint mondta: fontos számára, hogy számíthat a zalai országgyűlési képviselő segítségére. A jó kapcsolatot - fogalmazott a polgármester - már előző mandátuma alatt sikerült kialakítani a politikussal, valamint Zala megyével, Zalaegerszeggel, Lendva testvérvárosával és más településekkel, de az együttműködésnek vannak további lehetőségei is.

Arról is szólt, hogy küldetésének tekinti elérni, hogy a lendvai polgároknak minél magasabb életszínvonalat biztosítsanak. A helyiek terveit, elképzeléseit iránytűnek tekinti a város fejlesztése során, de a magyarországi jó példákat is igyekszik átvenni.