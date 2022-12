A művész köztéri alkotásaival vetített képeken ismerkedhettek a résztvevők, de a napi séták során is találkozhatnak velük megye- és országszerte. Az ő műve ugyanis Zalaegerszegen a Zalai kisnemes, a piactéri Fiatalok, a megyei múzeumnál álló Mihály deák, a nagytemplom és a városháza előtti két városmakett. A keszthelyi főtéren ülő Festetics György bronzszobra is Farkas Ferenc műhelyében készült, ahogy a budai várban lévő bronz domborműves kapu is.