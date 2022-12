A Lendvai Nemzetközi Művésztelep eddigi ötven évét átfogó monográfia megjelentetésével, illetve az idei szimpózium munkáinak bemutatásával ünnepelte az elmúlt fél évszázad tevékenységét a Galéria és Múzeum. Az ünnepélyes tárlatmegnyitót és a művészeti album bemutatóját péntek este tartották a határon túli városban.

Az eseményen Baumgartner Dubravko igazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük számos olyan képzőművészt, akik az öt évtized alatt közreműködői voltak a szimpóziumoknak. Kiemelte: a Lendvai Nemzetközi Művésztelep alapkövét annak idején Király Ferenc szobrászművész rakta le, erre épített később a Galéria és Múzeum egykori, ma már nyugalmazott igazgatója, Gerics Ferenc, aki az utóbbi években mint a szimpózium művészeti vezetője vett részt a munkában.

Baumgartner Dubravko szerint az évek során olyan egyedülálló művészeti gyűjteményt hoztak létre Lendván, amely nemcsak a város, hanem a régió és az ország kincsestárává is vált. A monográfiában ezek az alkotások kivétel nélkül helyet kaptak, de nemcsak a szobrok, festmények, grafikák kerültek bemutatásra, hanem a művésztelep történetéról is olvashatunk az albumban. Utóbbi Pisnjak Atilla művészettörténésznek köszönhető, aki többek közt arról is beszélt, hogy eredeti szándéka szerint a szimpózium utóbbi éveit meghatározó bronzöntő műhely 15 éves jubileumára szeretett volna egy tanulmányt megjelentetni, végül az nőtte ki magát a művészeti albumban olvasható értekezéssé.

Az 50. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen született alkotások – együtt a bronzöntő műhely további szobraival, kisplasztikáival – a Galéria és Múzeum padlásgalériájában tekinthetőek meg. A 2022. évi szimpóziumon hét művész dolgozott.