2022 roppant sikeres esztendő a zenekar életében. Az év elején megrendezett Aréna-koncerten két és fél órán át zenéltetek tízezer ember előtt, egy számos meglepetéssel tarkított fantasztikus bulin. Lehet ezt még fokozni?

– Szeretjük mindig feljebb rakni a mércét egy fokkal, ám az arénabeli koncert annyira jól sikerült, hogy most igencsak nehéz ezt megtenni... – mondta Bagossy László. – Rengeteg olyan ember volt velünk a színpadon, aki nekünk fontos, azt az estét soha nem felejtjük el. Leginkább a csodálatos közönségünk miatt, amely miatt az egészet érdemes csinálni. Egy darabig nem is tudtuk, hogy fogjuk ezt überelni, de megnyugtathatunk mindenkit, hogy sikerült és találtunk egy olyan helyszínt, ahol még több rajongónkat láthatjuk vendégül. Próbálunk 19-re lapot húzni, és egy még nagyobb helyszínt választottunk, így 2023. március 11-én az MVM Dome-ban ünnepeljük majd a tizedik születésnapunkat.

– Két nagyszabású koncertet tervezünk, a másikra szülővárosunkban, Gyergyószentmiklóson kerül majd sor a nyáron. Szeretnénk méltó módon, előretekintően megünnepelni ezt a tíz esztendőt, így a hagyományoknak megfelelően új nagylemezzel rukkolunk majd ki. Úgy tervezzük, tartjuk azt, hogy minden második évben új anyaggal jelentkezünk, ezt egyre bővülő rajongói bázisunk talán kicsit el is várja tőlünk – teszi hozzá mosolyogva Bagossy Norbert, a zenekar énekese. – Persze magunkban is érezzük ezt a késztetést, nem csupán a nyomás miatt készülnek a dalok; rengeteg kreatív ötletünk van, köztük nagyon vagányok is, ezeket majd folyamatosan csepegtetjük a minket szeretőknek. Folyamatosan készülnek majd a klipek is, amire a nyári fesztiválszezon zárultával már jobban lesz időnk.

Bagossy Norbert és Bagossy László a Művészetek Völgyében tartott koncerten

Fotós: Bálizs Zsuzsa

– Ilyen ötlet a Hegyilevegő Experience – meséli a fiatalabb Bagossy testvér. – Ez egy általunk elindított természet- és honismereti túrakihívás Erdély legszebb vidékein, például a Gyilkos-tónál, vagy a Békás-szorosban. Nem kis munka volt összerakni, de nagy boldogsággal tölt el bennünket, hogy bár még csak két hónapja indult, máris szép számmal vesznek részt rajta a minket kedvelők. Nem kizárt, hogy lesz majd arra alkalom, hogy mi is személyesen bekapcsolódjunk valamelyik helyszínen az eseményekbe, csak zsúfolt nyári koncertnaptárunk miatt erre nem nagyon volt eddig lehetőség. Ami pedig a közeljövőt illeti, ősztől már mindenképpen előtérbe kerül az új lemez ötletelése, mert a tízéves jubileum kapcsán ez kicsit nagyobb rákészülést igényel.

– Tízéves jubileumra ötödik album dukál – hol tartotok a munkában?

– Folyamatosan készülnek az új dalok, néhány már szinte teljesen elkészült és várja, hogy szállhasson ki az éterbe – mondja Norbi. – Egy fél lemeznyi anyag már készen van, így aztán lassan lehull majd a lepel róluk, mert úgy látjuk, a mai világban az fontosabb, hogy a dalok egyesével kapjanak nagyobb publicitást, mint hogy egy csokorban jelenjenek meg; utóbbi esetben ugyanis néhány dal nem részesülne megfelelő figyelemben. Négy új dalunkat már megismerhették a minket szeretők az év során; azok pedig, akik a nyár közepi nagykoncerten részt vettek, egy ötödiket is hallhattak, amihez szintén készül klip, már dolgozunk rajta.

– Idén márciusban csatlakoztatok a Vaksötét-koncertsorozathoz, amikor teljes sötétségben, új megközelítésben hallgathattak meg titeket vendégeitek, miközben semmi másra nem figyelhettek, mint a Te hangodra és zenésztársaid játékára. Nem csak ti adtatok azonban, hiszen rajongói csoportotok, a Hegyilevegő meglepetéskönyvet készített számotokra, melynek elkészültében zalai tagok is tevékeny részt vállaltak. Várható-e a könyv kapcsán dedikálás, közönségtalálkozó Nyugat-Magyarországon?

– Nagyon köszönjük a könyvet az ötletgazdáknak és a megvalósítóknak, megható volt átvenni rajongóinktól a kötetet. Szeretnénk majd ilyesfajta találkozót tartani jövőre; egyébként minden évben szervezünk olyan programot, ahol közönségünkkel személyesen is találkozhatunk. A hogyanon és mikénten, valamint az időponton még agyalunk, de biztosan lesz erre mód 2023-ban.

– Zalai és vasi rajongóitok lelkes csapata rendszeresen különleges meglepetésekkel készül számotokra – Laci 30. szülinapjára ugyanennyi Milka csokival és egy hosszú költeménnyel is előrukkoltak.

Bagossy-rajongók az első sorból – jobbról a második Lepár Ildikó

Fotós: Bálizs Zsuzsa

– Nagy boldogságot okoztak nekem április végén, még mindig van abból a rengeteg Milkából – neveti el magát Bagossy László. – Örülünk, hogy mindig csillogó szemű rajongókkal találkozunk az első sorokban, szeretettel várjuk őket valamennyi koncertünkön, így Zalaegerszegen is. Ígérjük, ezúttal sem fognak csalódni, másfél órás produkcióval készülünk.

Végezetül két zalai rajongótól érdeklődtünk a Bagossy-titokról. A megyeszékhelyen élő Lepár Ildikó már négy éve a zenekar lelkes rajongója, ez idő alatt közel 50 koncerten vett részt.

– A mindennapjaim szerves részévé vált a zenekar, amelynek hálával tartozom a rengeteg barátért, élményért, utazásért és az elsősoros küzdelmekért is. Imádom azt a pozitív energiát, amit kapok tőlük; így lehetek igazán szabad a dalaikat hallgatva. Akár boldog, akár szomorú vagyok, mindig az ő zenéjükhöz fordulok: kiváló szövegeik vannak, melyek minden hangulatomban segítenek. Hogy a frontembert, kedvenc tagomat, Bagossy Norbit idézzem: „Csak a Nap felé!”

A szintén zalaegerszegi Salamon Piroskával arról beszélgettünk, mivel magyarázható, hogy a Bagossy Brothers Companynak az ovisoktól a nyugdíjasokig terjed a rajongótábora.

– Úgy vélem, annak köszönhető mindez, hogy dalaik közérthetőek és egyaránt elérik az idősebb és a fiatalabb korosztályokat is. Személyiségük rengeteg embert magával ragad, koncertjeiken mindig magas szinten, profin teljesítenek. Számukra az első a közönség; legyen bármekkora is a színpad, mindig komolyan veszik a produkciót. Hirtelen jött ismertségük és sorozatban kapott elismeréseik ellenére viszont megtartották szerény, emberi mivoltukat, ami igazán szimpatikussá teszi őket a mai világban.