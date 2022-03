Ezt Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója, a Czupi Kiadó tulajdonosa mondta egy rendezvényen, a kanizsai írók, költők, kiadók és szerzők találkozóján. A szakember a helyi könyvkiadást mutatta be előadásában.

– A városban nagy hagyománya van az írásnak és a könyvkiadásnak is – bocsátotta előre Czupi Gyula. – Egy időben, a rendszerváltástól kezdődően kutattam e témát, s azt állapíthattam meg, hogy 1990 és 2018 között 800 kötet jelent meg Nagykanizsán. Az említett időszakban körülbelül 1500 hét telt el, ami azt jelenti, hogy nagyjából kéthetenként jelent meg olyan könyv, amiben a megjelenés helyeként Nagykanizsa szerepelt. Ez óriási változás volt a rendszerváltást megelőző időszakhoz képest. Rendkívüli erő szabadult fel, nemcsak alkotóerő, hanem anyagi-pénzügyi és jogi lehetőség is, azaz olyanfajta szabadság, ami az Osztrák–Magyar Monarchia időszakára jellemző könyvkiadást hozott, amikor Kanizsán kiadók is voltak, nyomdák és szerzők is – habár ennyi, mint a rendszerváltás után, sohase. Évente 25-30 kötet jelent meg, ebben a nagy volumenben jelentős szerepe volt a városnak, az önkormányzatnak is. Az időszak legértékesebb könyve szerintem a Nagykanizsa Monográfia, amely óriási, több évtizeden át tartó vállalkozásnak bizonyult. Ez a város a levéltárát újra meg újra elveszítette, ezért rendkívüli teljesítményt jelentett a szükséges írott források összegyűjtése. Emellett nagyon sokan voltak, akik az adott kötet kiadását az elejétől fogva saját maguk rendezték, beleértve a finanszírozást is. De adtak ki könyveket kulturális intézmények és iskolák, vállalatok, alapítványok is, óriási volt a teremteni vágyás, a tenni akarás e területen. Működnek továbbá erre szakosodott vállalkozások is, említhetném a saját kiadómat vagy a Canissa Kiadót, mely sajnos az utóbbi időben megtorpant. Nagyszerű kezdeményezés volt a Tablók Könyve vagy a Ki, kicsoda-kötetek sorozata. A legújabb szereplő a piacon az Új Média Kiadó, amely jogi természetű magyarázó füzeteket jelentet meg. Tehát megállapítható, hogy Nagykanizsán évek óta csodálatosan virágzik a könyvkiadás, ami sokunknak nagy öröm.

Czupi Gyula végül hozzátette, a ma generációjának nagy felelőssége, hogy az utánunk jövőkbe is elültesse a könyvek, az olvasás szeretetét, hogy 50 vagy 100 év múlva is elmondható legyen: Nagykanizsa az írók, a kiadók és az olvasók fellegvára.