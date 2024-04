Mint azt Kövér László elmondta: a közelgő önkormányzati választás elsősorban arról szól, hogy egy közösség, melynek tagjai vezetőket választanak, tud-e élni azzal a lehetőséggel, amit a központi kormányzat felkínál számára azzal a fejlesztéspolitikával, aminek a gyümölcse a települések többségében kézzel fogható.

– Az európai színtéren is komoly tétje lesz a választásnak, hiszen amíg mi magyarok az elmúlt évtizedben rendbe tettük a magunk „szénáját”, addig közben a világ megrendült körülöttünk – szögezte le Kövér László, aki szerint a szomszédban dúló orosz-ukrán háború közvetlen biztonsági kockázatot jelent, de a konfliktusnak közvetett biztonsági kockázatai is vannak, elég csak az energiaárak ingadozására gondolni. – Emellett jelen van a kontinensen a migrációs válság, ami csak azért nem érzékelhető Magyarországon, mert a műszaki és jogi határzár viszonylag jól működik. Persze ha azt nézzük, hogy más utakon évente egymillió migráns jut be Európába, akkor már nem olyan rózsás a helyzet. Ráadásul az Európai Bizottság azt tervezi, hogy ezt az embertömeget kvóta alapján osztja szét a tagállamok között, aki pedig nem hajlandó a befogadásukra, azokkal súlyos megváltási díjat fizettetnének.

Kövér Lászlótól azt is megkérdeztük, mit jelentene Nagykanizsa fejlődése szempontjából egy olyan városvezetés, amely képes együttműködni a kormánnyal.

– Fordítsuk meg a kérdést. Hogy lehet valakinek az a beteges ötlete, hogy az önkormányzati választás arra való, hogy a mindenkori központi kormányzattal szemben ellenzéki barikádot hozzon létre? Ez a beteg gondolat egyébként Gyurcsány Ferenc fejéből pattant ki, talán sokan emlékeznek még arra, amikor Karácsony Gergely főpolgármestert meg is rótta, hogy nem elég harcias a kormánnyal szemben. De nem is azért kell kormánypárti polgármestert és képviselőket választani, mert a kormány csak velük hajlandó együttműködni, hanem azért, mert szemlátomást például itt Nagykanizsán a várost irányító ellenzéki tömb még helyben sem képes az együttműködésre. Hogyan lennének képesek a kormányzattal való közös gondolkodásra, munkára? És, hogy nem a levegőbe beszélek, arra Szeged a legjobb példa. Botka László polgármesterrel sikerült megtalálni a közös hangot, Szeged baloldali városvezetése ugyanis úgy gondolta, hogy a város fejlődése előrébb való, mint az országos politikai adok-kapok. Szóval azt gondolom, hogy minden településnek az az érdeke, hogy gyümölcsöző együttműködést alakítson ki a regnáló kormánnyal, amely a fejlesztési források fölött diszponál.

Végezetül azt tudakoltuk Kövér Lászlótól, hogy meglátása szerint mennyire lesz könnyű vagy éppen nehéz mozgósítani a Fidesz szavazótáborát az elmúlt időszak közéleti viharainak tükrében.

– Úgy gondolom, hogy a Fidesz szavazói – és ezzel senkit sem akarok megbántani – talán tudatosabban viszonyulnak a politikához, mint más pártok szimpatizánsai. Talán a minket támogatók körében kisebb mértékű a hangulatingadozás, az ösztönös cselekvés, ők ugyanis a szilárd értékrendjükhöz igazodnak. Abban bízom, hogy a nemzeti érzelmű polgárokat ezúttal is nagyobb számban sikerül majd mozgósítani, mint az ellenzéki oldal szavazóit.