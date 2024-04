Mint arra Bene Csaba emlékeztetett: az 588 millió forintos kormányzati támogatást roppant lassan – közel két év alatt – használta fel a várost irányító ÉVE-frakció, ezért a víztorony külső felújítására már nem volt idő.

– Ezt maga Horváth Jácint ismerte el a Kanizsa Médiaház 2023. november 8-i adásában, ahol elmondta, hogy a Vízművet ők bízták meg egy feltételes közbeszerzés kiírására, amihez végül nem biztosította az önkormányzat a forrást – foglalta össze Bene Csaba, aki hozzátette: Horváth Jácint, az ÉVE polgármester jelöltje fölényeskedve azt is közölte, hogy a Vízmű szabályosan járt el és hogy ezt közbeszerzési döntőbizottság is megállapítja majd. – Hát nem így történt, a közbeszerzési döntőbizottság ugyanis több jogsértést állapított meg, ezért aztán komoly büntetést szabott ki. Az igazán megdöbbentő mégsem ez, hanem ami a kulisszák mögött történhetett. Bárki szerint is hihető az a magyarázat, hogy a Vízmű vezetése önmagától mondott le a víztorony felújításáról, miközben pontosan tudták, hogy a felújítás indokolt és időszerű? Nem az történt véletlenül, hogy nem az a vállalkozó adta a legkedvezőbb árajánlatot, akit Horváth Jácinték reméltek? Ha így történt, ki utasította a közbeszerzés érvénytelenítésére a Vízmű vezetését?

Bene Csaba szerint nem véletlen, hogy hallgatásba burkolózik az ÉVE, hiszen a kiszabott büntetés tükrében ezekre a kellemetlen kérdésekre is választ kellenne adniuk.