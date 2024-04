A Bajcsy-Zsilinszky út 47/a. számú ingatlan előtt találkozott az alapítvány kuratóriumi elnöke, Győrfy Anikó és Balogh László polgármester. Győrfy Anikó elmondta: két programmal is készülnek, hogy felhívják a figyelmet a felújításra szoruló ingatlanra. Először kreatív családi kikapcsolódás keretében április 13-án (szombat) 14 órától az autizmus színével, a kékkel közösen kívül-belül befestik a házat. Majd április 19-én (péntek) 18 órától gálaműsort szerveznek, melyen a Felvidéken népszerű Medley Company lép fel. A Szlezák Erika, Cséfalvay Zsolt és Fitos Péter alkotta trió műsorában operett, nóta, örökzöld slágerek és rockopera szerepel. A belépőből, illetve az egyéb felajánlásokból befolyt összeget az épület teljes rekonstrukciójára fordítják.

- Autista fiataljaink 16-35 évesek - folytatta. - A speciális iskolát befejezve nem rendelkeznek szakmai végzettséggel, megváltozott munkaképességűek. Ezért kiszorultak a munkaerőpiacról, ráadásul pontos információk híján a munkáltatók és munkavállalóik előítéleteik miatt nem dolgoznak az autistákkal. Tavaly saját ingatlant vásároltunk, melyből szuper helyet szeretnénk létrehozni számukra. Ezért minden felajánlást, adományt és segítséget az ingatlan felújítására fordítunk. A közel 60 négyzetméteres lakóház az 1950-es években épült, ezért korszerűsítést igényel. Az itt kialakítandó közösségi tér nemcsak szabadidős programok megtartására lenne alkalmas, hanem munkahelyet is jelentene fiataljaink számára. Az autistáknak is szüksége van arra az érzésre, hogy hasznosan töltik az idejüket. Nem beszélve arról, hogy képességeik és készségeik nem épülnek le, és szinten tarthatjuk ezeket. Önbecsülésük növekedhet és azt érezhetik: ők is hasznos tagjai a társadalomnak.

A kezdeményezést maximálisan támogatja a közösség, így Balogh László polgármester is. Kiemelte: az autizmus olyan állapot, mely eltérő fejlődéshez vezet. Az autizmus spektrumzavar kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van. Ezeknek a személyeknek az agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet ingereit. Ez az eltérő működés megnehezíti a társas kapcsolataikat is.

- Az alapítvány munkája rendkívül fontos, hiszen mára talán szélesebb körben ismert, hogy az emberek 1 százaléka autizmussal él, vagyis száz emberből egy autizmus spektrumzavarban érintett - fogalmazott a városvezető. - Jó érzés, hogy Nagykanizsán van egy ilyen alapítvány, amely odafigyel ezekre az embertársainkra, sokakat megtanítanak az elfogadásra. A közösségi helyre valóban ráfér a felújítás, ami sokak adományával, felajánlásával megtörténhet, ebben is összefogásra van szükség.